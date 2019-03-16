онлайн-трансляция

В Новосибирске начался пикет за свободу интернета

Активисты собрались в сквере на Орджоникидзе

Трансляция обновляется
Акция началась у фонтана в сквере на Орджоникидзе
Акция началась у фонтана в сквере на Орджоникидзе


Сегодня, 16 марта, в центре Новосибирска начался пикет за свободу интернета — корреспонденты НГС в режиме онлайн следят за происходящим.



В Новосибирске начался пикет за свободу интернета



На пикет участники взяли с собой разнообразные флаги.


В Новосибирске начался пикет за свободу интернета


В Новосибирске начался пикет за свободу интернета


В Новосибирске начался пикет за свободу интернета



В начале мероприятия на месте было 4 полицейских, а сейчас уже  только двое.


В Новосибирске начался пикет за свободу интернета



Предлагаем посмотреть на участников митинга.


В Новосибирске начался пикет за свободу интернета



Так как акция согласована как пикет, а не как митинг, на мероприятии запрещена звукоусиливающая аппаратура — он проходит тихо.


Пикет в сквере продлится до 15 часов.


Участники пикета принесли с собой небольшие плакаты с лозунгами.


В Новосибирске начался пикет за свободу интернета


На новосибирском пикете всё проходит спокойно — полиция никого не задерживает.


Законопроект «о суверенном интернете» Госдума приняла в первом чтении месяц назад. Если этот закон будет окончательно утверждён и подписан президентом, то при желании власти могут закрыть россиянам доступ к сайтам, которые находятся за пределами страны. Авторы законопроекта объяснили свою инициативу тем, что так обезопасят страну от внезапного отключения интернета со стороны Запада и предотвратят кибератаки.


Новосибирцы пришли и на первый, и на второй пикет, чтобы продемонстрировать своё несогласие с законопроектом о так называемой суверенизации Рунета.


Первый раз он прошёл в понедельник, 11 марта, в Академгородке.


Пикет проходил на площадке перед ДК «Академия» — по данным организаторов, в той акции протеста приняли участие пятеро человек.


Это уже второй пикет за свободу интернета, который проходит в Новосибирске.


Сейчас Светлана Каверзина — организатор пикета — рассказывает нам на видео, зачем идёт пикет.


В Новосибирске начался пикет за свободу интернета


Мы начинаем видео-трансляцию с места событий.



Мероприятие началось по плану в 14 часов.


В Новосибирске начался пикет за свободу интернета



По оценке корреспондента НГС, на акцию собралось около 40 человек.


Прочтений: 3054
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (80)80
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено