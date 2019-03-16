В Новосибирске начался пикет за свободу интернета
Активисты собрались в сквере на Орджоникидзе
Сегодня, 16 марта, в центре Новосибирска начался пикет за свободу интернета — корреспонденты НГС в режиме онлайн следят за происходящим.
На пикет участники взяли с собой разнообразные флаги.
В начале мероприятия на месте было 4 полицейских, а сейчас уже только двое.
Предлагаем посмотреть на участников митинга.
Так как акция согласована как пикет, а не как митинг, на мероприятии запрещена звукоусиливающая аппаратура — он проходит тихо.
Пикет в сквере продлится до 15 часов.
Участники пикета принесли с собой небольшие плакаты с лозунгами.
На новосибирском пикете всё проходит спокойно — полиция никого не задерживает.
Законопроект «о суверенном интернете» Госдума приняла в первом чтении месяц назад. Если этот закон будет окончательно утверждён и подписан президентом, то при желании власти могут закрыть россиянам доступ к сайтам, которые находятся за пределами страны. Авторы законопроекта объяснили свою инициативу тем, что так обезопасят страну от внезапного отключения интернета со стороны Запада и предотвратят кибератаки.
Новосибирцы пришли и на первый, и на второй пикет, чтобы продемонстрировать своё несогласие с законопроектом о так называемой суверенизации Рунета.
Первый раз он прошёл в понедельник, 11 марта, в Академгородке.
Пикет проходил на площадке перед ДК «Академия» — по данным организаторов, в той акции протеста приняли участие пятеро человек.
Это уже второй пикет за свободу интернета, который проходит в Новосибирске.
Сейчас Светлана Каверзина — организатор пикета — рассказывает нам на видео, зачем идёт пикет.
Мы начинаем видео-трансляцию с места событий.
Мероприятие началось по плану в 14 часов.
По оценке корреспондента НГС, на акцию собралось около 40 человек.
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Елена Громкова, Дмитрий Здорников
Фото Дмитрия Здорникова