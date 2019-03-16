В Новосибирске начался пикет за свободу интернета

Активисты собрались в сквере на Орджоникидзе

Трансляция обновляется

Акция началась у фонтана в сквере на Орджоникидзе





Сегодня, 16 марта, в центре Новосибирска начался пикет за свободу интернета — корреспонденты НГС в режиме онлайн следят за происходящим.





14:29













14:26

На пикет участники взяли с собой разнообразные флаги.





















14:25

В начале мероприятия на месте было 4 полицейских, а сейчас уже только двое.













14:23

Предлагаем посмотреть на участников митинга.













14:21

Так как акция согласована как пикет, а не как митинг, на мероприятии запрещена звукоусиливающая аппаратура — он проходит тихо.





14:21

Пикет в сквере продлится до 15 часов.





14:20

Участники пикета принесли с собой небольшие плакаты с лозунгами.











14:17

На новосибирском пикете всё проходит спокойно — полиция никого не задерживает.





14:16

Законопроект «о суверенном интернете» Госдума приняла в первом чтении месяц назад. Если этот закон будет окончательно утверждён и подписан президентом, то при желании власти могут закрыть россиянам доступ к сайтам, которые находятся за пределами страны. Авторы законопроекта объяснили свою инициативу тем, что так обезопасят страну от внезапного отключения интернета со стороны Запада и предотвратят кибератаки.





14:15

Новосибирцы пришли и на первый, и на второй пикет, чтобы продемонстрировать своё несогласие с законопроектом о так называемой суверенизации Рунета.





14:14

Первый раз он прошёл в понедельник, 11 марта, в Академгородке.





Пикет проходил на площадке перед ДК «Академия» — по данным организаторов, в той акции протеста приняли участие пятеро человек.





14:13

Это уже второй пикет за свободу интернета, который проходит в Новосибирске.





14:13

Сейчас Светлана Каверзина — организатор пикета — рассказывает нам на видео, зачем идёт пикет.









14:06

Мы начинаем видео-трансляцию с места событий.









14:04

Мероприятие началось по плану в 14 часов.













14:03

По оценке корреспондента НГС, на акцию собралось около 40 человек.



