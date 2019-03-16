Видео: в Новосибирском зоопарке проснулись еноты и начали лазить по клетке
Активность енотов заметила постоянная посетильница зоопарка Нина Курбаткина
Постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина заметила, что стали активными еноты-полоскуны.
«Еноты в спячке были, их не было зимой. Сейчас они проснулись, они ещё худенькие такие, не совсем набрали вес», — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.
Проснувшихся енотов она заметила на этой неделе и сняла их на видео 14 марта. Автор ролика насчитала пять животных в вольере, на видео они лазают по стенам и потолку клетки.
На этой неделе НГС публиковал ещё один ролик о жизни зоопарка, снятый Ниной Курбаткиной — на видео шимпанзе Филя и Люся не могли поделить пластикового коня.
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Елена Громкова
Фото zoonovosib.ru
Видео канала «Нина Курбаткина» / youtube.com