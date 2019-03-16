Миньоны в танке: в «Сибирский молл» привезли полтысячи масштабных моделей

В торговом центре можно посмотреть на самолёты, корабли, а также на героев мультфильмов

Миньоны встречаются на выставке в нескольких композициях
Миньоны встречаются на выставке в нескольких композициях


На площадку в ТРЦ «Сибирский молл» привезли полтысячи стендовых моделей — здесь в миниатюре можно посмотреть на космические корабли и самолёты.


Сегодня, 16 марта, здесь завершается конкурс среди моделистов из разных частей России и европейских стран в рамках «Сибирского шоу масштабных моделей НовоСлёт — 2019».


«Раз в два года мы проводим в Новосибирске это мероприятие, но этот слёт включён в систему сибирских слётов, которые проходят каждые полгода. За это время моделисты выполняют какие-то свои творческие проекты и выставляют их на суд своих коллег», — рассказал корреспонденту НГС председатель оргкомитета «НовоСлёта» Константин Пономарёв.


Итоги жюри огласит завтра. Кроме того, завтра у новосибирцев ещё будет возможность посмотреть на работы конкурсантов — выставка будет работать до 14 часов дня.


«НовоСлёт» проходит в Новосибирске каждые два года
«НовоСлёт» проходит в Новосибирске каждые два года


На выставке зарегистрированы 200 участников и более 500 различных моделей
На выставке зарегистрированы 200 участников и более 500 различных моделей


«Члены жюри в каждой номинации, а номинаций достаточно много, выбирают лучших, например, машину Т-34, или лучшую самоходную установку на базе Т-34, или лучшие фигуры в стилистике фэнтези. <...> Номинации узкие, но в целом выставка даёт полное представление о развитии стендового моделизма и всех его направлений. Например, в этом году новыми направлениями стали фигуры в юмористической, шаржевой стилистике — у этих фигур или композиций нет масштаба, нет пропорций, вместо фигурок могут быть миньоны из "Гадкого Я"», — рассказывает Пономарёв.


Миньоны — новые герои выставки стендовых моделей
Миньоны — новые герои выставки стендовых моделей


Среди моделей был и лайнер Boeing 737 MAX. На этой неделе авиакомпания S7 Airlines объявила о том, что приостанавливает полёты на этих самолётах в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.


Эта модель стала печально известна на этой неделе после авиакатастрофы в Эфиопии
Эта модель стала печально известна на этой неделе после авиакатастрофы в Эфиопии


Также мастера сделали самолёт ТВС-2ДТС. В конце прошлого года стало известно, что новосибирские инженеры должны были изготовить пять опытных образцов таких самолётов, чтобы они стали основой для 200 самолётов новой якутской авиакомпании.


В ТВС-2ДТС входят 12 пассажиров и 2 пилота. Верхняя отметка высоты — 4000 м, перегоночная дальность без дозаправки — 3500 км. С загрузкой 3 тонны самолёт способен пролететь 1500–2000 км.
В ТВС-2ДТС входят 12 пассажиров и 2 пилота. Верхняя отметка высоты — 4000 м, перегоночная дальность без дозаправки — 3500 км. С загрузкой 3 тонны самолёт способен пролететь 1500–2000 км.


«Работы самого разного размера, начиная от маленьких танкеток в масштабе 1:285. Они настолько маленькие, что выглядят, как мелкие насекомые. И заканчивая самолётами — бумажными гражданскими самолётами в масштабе 1:25», — пояснил председатель оргкомитета.


Масштаб моделей разнообразен
Масштаб моделей разнообразен


Выставку начали собирать в «Сибирском молле» в четверг
Выставку начали собирать в «Сибирском молле» в четверг


А сегодня приехали все иногородние участники — в полном виде выставка собралась к 13:30
А сегодня приехали все иногородние участники — в полном виде выставка собралась к 13:30


«На востоке у нас граница — это Улан-Удэ...»
«На востоке у нас граница — это Улан-Удэ...»


«На западе у нас участники приехали: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Анапа, Уфа, из Екатеринбурга много участников в этом году», — отметил Пономарёв
«На западе у нас участники приехали: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Анапа, Уфа, из Екатеринбурга много участников в этом году», — отметил Пономарёв


На выставке были и модели, посвящённые космической тематике
На выставке были и модели, посвящённые космической тематике


Также мастера выполнили модели в форме бюстов
Также мастера выполнили модели в форме бюстов


Некоторые модели на выставку привезли друзья участников — так, в Новосибирск попали работы из Польши, Италии, Болгарии, Чехии
Некоторые модели на выставку привезли друзья участников — так, в Новосибирск попали работы из Польши, Италии, Болгарии, Чехии


Гости шоу могли попробовать свои силы в моделировании
Гости шоу могли попробовать свои силы в моделировании


Есть на выставке и фигуры в стиле фэнтези
Есть на выставке и фигуры в стиле фэнтези


У мероприятия два организатора: клуб историко-технического стендового моделизма (ИТСМ) «1:72» (МЦ «Звёздный) и МКС (магазин-клуб-студия) «Восточный фронт»
У мероприятия два организатора: клуб историко-технического стендового моделизма (ИТСМ) «1:72» (МЦ «Звёздный) и МКС (магазин-клуб-студия) «Восточный фронт»


Завтра желающие смогут посмотреть на экспонаты до 14 часов дня
Завтра желающие смогут посмотреть на экспонаты до 14 часов дня


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