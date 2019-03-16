Миньоны в танке: в «Сибирский молл» привезли полтысячи масштабных моделей
В торговом центре можно посмотреть на самолёты, корабли, а также на героев мультфильмов
На площадку в ТРЦ «Сибирский молл» привезли полтысячи стендовых моделей — здесь в миниатюре можно посмотреть на космические корабли и самолёты.
Сегодня, 16 марта, здесь завершается конкурс среди моделистов из разных частей России и европейских стран в рамках «Сибирского шоу масштабных моделей НовоСлёт — 2019».
«Раз в два года мы проводим в Новосибирске это мероприятие, но этот слёт включён в систему сибирских слётов, которые проходят каждые полгода. За это время моделисты выполняют какие-то свои творческие проекты и выставляют их на суд своих коллег», — рассказал корреспонденту НГС председатель оргкомитета «НовоСлёта» Константин Пономарёв.
Итоги жюри огласит завтра. Кроме того, завтра у новосибирцев ещё будет возможность посмотреть на работы конкурсантов — выставка будет работать до 14 часов дня.
«Члены жюри в каждой номинации, а номинаций достаточно много, выбирают лучших, например, машину Т-34, или лучшую самоходную установку на базе Т-34, или лучшие фигуры в стилистике фэнтези. <...> Номинации узкие, но в целом выставка даёт полное представление о развитии стендового моделизма и всех его направлений. Например, в этом году новыми направлениями стали фигуры в юмористической, шаржевой стилистике — у этих фигур или композиций нет масштаба, нет пропорций, вместо фигурок могут быть миньоны из "Гадкого Я"», — рассказывает Пономарёв.
Среди моделей был и лайнер Boeing 737 MAX. На этой неделе авиакомпания S7 Airlines объявила о том, что приостанавливает полёты на этих самолётах в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.
Также мастера сделали самолёт ТВС-2ДТС. В конце прошлого года стало известно, что новосибирские инженеры должны были изготовить пять опытных образцов таких самолётов, чтобы они стали основой для 200 самолётов новой якутской авиакомпании.
«Работы самого разного размера, начиная от маленьких танкеток в масштабе 1:285. Они настолько маленькие, что выглядят, как мелкие насекомые. И заканчивая самолётами — бумажными гражданскими самолётами в масштабе 1:25», — пояснил председатель оргкомитета.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова