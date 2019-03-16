Волонтёры: пропавшая владелица «Хонды» найдена мёртвой через две недели после исчезновения

В полиции пока информацию о смерти не подтверждают

О пропавшей не было ничего известно с 3 марта
О пропавшей не было ничего известно с 3 марта


В Новосибирске закончились поиски Татьяны Маминой, которая пропала в начале марта — женщину нашли мёртвой.


«Найдена. Погибла», — сообщили о заверениях поисков в группе отряда «Доброспас-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».


Ранее волонтёры отряда «Доброспас-Новосибирск» сообщали, что она пропала 3 марта. Сообщалось, что Татьяна Мамина уехала из Мошковского района домой в Новосибирск на улицу Сухарную. Она отправилась на белом автомобиле Honda Stream.


«Сотрудники правоохранительных органов также проводят необходимые мероприятия и следственные действия по факту исчезновения», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Факт смерти в полиции не подтвердили.


Волонтёры объявили, что поиски Татьяны Маминой завершены
Волонтёры объявили, что поиски Татьяны Маминой завершены


В январе жительница Бердска Ирина Синельникова поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась, после её нашли мёртвой. 

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