Волонтёры: пропавшая владелица «Хонды» найдена мёртвой через две недели после исчезновения

В полиции пока информацию о смерти не подтверждают

О пропавшей не было ничего известно с 3 марта





В Новосибирске закончились поиски Татьяны Маминой, которая пропала в начале марта — женщину нашли мёртвой.





«Найдена. Погибла», — сообщили о заверениях поисков в группе отряда «Доброспас-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».







Ранее волонтёры отряда «Доброспас-Новосибирск» сообщали, что она пропала 3 марта. Сообщалось, что Татьяна Мамина уехала из Мошковского района домой в Новосибирск на улицу Сухарную. Она отправилась на белом автомобиле Honda Stream.





«Сотрудники правоохранительных органов также проводят необходимые мероприятия и следственные действия по факту исчезновения», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Факт смерти в полиции не подтвердили.





Волонтёры объявили, что поиски Татьяны Маминой завершены





В январе жительница Бердска Ирина Синельникова поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась, после её нашли мёртвой.