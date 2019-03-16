Спасателей обеспокоило состояние льда на Оби возле Новосибирска: рейды начались раньше срока

МЧС предупреждает, что приближается самый опасный период для выхода на лёд





Сегодня, 16 марта, в Новосибирске началась акция «Безопасный лёд», её начали на неделю раньше срока.





«На сегодняшний день опасность представляет река Обь от города Новосибирска и ниже по течению до н.п. Скала и озеро Чаны. На реке по основному руслу, а также на затоне Новосибирска, уже бежит вода, которая вплотную подходит к берегу. Сотрудники ГИМС активно патрулируют эти участки и стараются не допустить выхода на лед рыбаков», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.





Акция «Безопасный лёд» пройдёт с 16 марта по 14 апреля, а по плану она должна была начаться с 25 марта. Спасатели будут предотвращать причины происшествий на льду





«Основных причин возникновения происшествий две. Во-первых, это выход людей на лёд в периоды разрушения льда на водных объектах, в результате которых происходят отрывы прибрежного льда. Наиболее опасным периодом для выхода на лед являются конец марта и начало апреля, когда лёд на водных объектах еще есть, но у него небольшая толщина и неоднородная структура. Во-вторых, это выезд транспортных средств на лёд с целью рыбалки», — сообщают в МЧС.





Толщина льда на большинстве водных объектах области составляет порядка 40–50 сантиметров. Но в условиях температурных перепадов и увеличения продолжительности светового дня структура и прочность льда на многих реках и озёрах значительно изменяется. На поверхность льда выходит вода, образовываются трещины и увеличивается количество промоин.





Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен.





А готовиться к паводку сотрудники МЧС начали ещё в начале марта — 5 марта на реке Берди в Искитимском районе Новосибирской области спасатели начали резать лёд.