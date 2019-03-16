Спасателей обеспокоило состояние льда на Оби возле Новосибирска: рейды начались раньше срока

На поверхность льда начала выходить вода

МЧС предупреждает, что приближается самый опасный период для выхода на лёд
МЧС предупреждает, что приближается самый опасный период для выхода на лёд


Сегодня, 16 марта, в Новосибирске началась акция «Безопасный лёд», её начали на неделю раньше срока.


«На сегодняшний день опасность представляет река Обь от города Новосибирска и ниже по течению до н.п. Скала и озеро Чаны. На реке по основному руслу, а также на затоне Новосибирска, уже бежит вода, которая вплотную подходит к берегу. Сотрудники ГИМС активно патрулируют эти участки и стараются не допустить выхода на лед рыбаков», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.


Акция «Безопасный лёд» пройдёт с 16 марта по 14 апреля, а по плану она должна была начаться с 25 марта. Спасатели будут предотвращать причины происшествий на льду


«Основных причин возникновения происшествий две. Во-первых, это выход людей на лёд в периоды разрушения льда на водных объектах, в результате которых происходят отрывы прибрежного льда. Наиболее опасным периодом для выхода на лед являются конец марта и начало апреля, когда лёд на водных объектах еще есть, но у него небольшая толщина и неоднородная структура. Во-вторых, это выезд транспортных средств на лёд с целью рыбалки», — сообщают в МЧС.


Толщина льда на большинстве водных объектах области составляет порядка 40–50 сантиметров. Но в условиях температурных перепадов и увеличения продолжительности светового дня структура и прочность льда на многих реках и озёрах значительно изменяется. На поверхность льда выходит вода, образовываются трещины и увеличивается количество промоин.


Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен.


А готовиться к паводку сотрудники МЧС начали ещё в начале марта — 5 марта на реке Берди в Искитимском районе Новосибирской области спасатели начали резать лёд.

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