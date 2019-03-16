Посетителей гриль-бара «Шашлыкофф» в Калининском районе эвакуировали — поступил вызов о бомбе
В МВД рассказали, что вызов был ложным
Вечером 15 марта посетителей гриль-бара «Шашлыкофф» на улице Объединения, 80 вывели на улицу из-за звонка о бомбе.
На место прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и пожарные.
«Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. В ходе проверки никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
8 марта в ТК «Толмачёвский» в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей — внутри было сильное задымление. НГС следил за событиями в режиме онлайн.
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Александр Сильченко
Фото АСТ-54