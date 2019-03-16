В МВД рассказали, что вызов был ложным

Посетители были на улице около 30 минут





Вечером 15 марта посетителей гриль-бара «Шашлыкофф» на улице Объединения, 80 вывели на улицу из-за звонка о бомбе.





На место прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и пожарные.





«Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. В ходе проверки никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







8 марта в ТК «Толмачёвский» в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей — внутри было сильное задымление. НГС следил за событиями в режиме онлайн.