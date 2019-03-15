Очевидцы сообщают, что люди ходят по улице с фонариками

В 10 домах нет света и тепла уже больше часа





Сегодня вечером, 15 марта, жителям 10 домов в Кировском районе отключили электричество — люди жалуются, что они остались не только без света, но и без воды и отопления.







О том, что дома на улице Виктора Уса остались без света, в редакцию НГС сообщил житель одного из них Дмитрий.







«Микрорайон "Акатуйский", улица Виктора Уса. Более 10 домов остались без электричества и соответственно без воды и отопления. Уже более часа. Никуда дозвониться не удаётся. Отключение не только в 9 доме. Я ходил в магазин, когда это произошло. И, возвращаясь, обратил внимание, что на массиве темень, и все ходят с фонариками и улюлюкают. <...> На 14-й этаж пришлось подниматься пешком при свете смартфона», — рассказал читатель.





Согласно данным Муниципального портала Новосибирска, электричество отключили в 10 домах





В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска подтвердили отключение света:







«Вышла из строя подстанция», — коротко описал ситуацию диспетчер.







В среду, 13 марта, почти 70 зданий в Кировском районе Новосибирска остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплотрассе.