В Кировском районе в 10 домах пропали свет, вода и отопление — на подстанции случилась авария
Очевидцы сообщают, что люди ходят по улице с фонариками
Сегодня вечером, 15 марта, жителям 10 домов в Кировском районе отключили электричество — люди жалуются, что они остались не только без света, но и без воды и отопления.
О том, что дома на улице Виктора Уса остались без света, в редакцию НГС сообщил житель одного из них Дмитрий.
«Микрорайон "Акатуйский", улица Виктора Уса. Более 10 домов остались без электричества и соответственно без воды и отопления. Уже более часа. Никуда дозвониться не удаётся. Отключение не только в 9 доме. Я ходил в магазин, когда это произошло. И, возвращаясь, обратил внимание, что на массиве темень, и все ходят с фонариками и улюлюкают. <...> На 14-й этаж пришлось подниматься пешком при свете смартфона», — рассказал читатель.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска подтвердили отключение света:
«Вышла из строя подстанция», — коротко описал ситуацию диспетчер.
В среду, 13 марта, почти 70 зданий в Кировском районе Новосибирска остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплотрассе.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова, скриншот 051.novo-sibirsk.ru