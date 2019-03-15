В Кировском районе в 10 домах пропали свет, вода и отопление — на подстанции случилась авария

Очевидцы сообщают, что люди ходят по улице с фонариками

В 10 домах нет света и тепла уже больше часа
В 10 домах нет света и тепла уже больше часа


Сегодня вечером, 15 марта,  жителям 10 домов в Кировском районе отключили электричество — люди жалуются, что они остались не только без света, но и без воды и отопления.


О том, что дома на улице Виктора Уса остались без света, в редакцию НГС сообщил житель одного из них Дмитрий. 


«Микрорайон "Акатуйский", улица Виктора Уса. Более 10 домов остались без электричества и соответственно без воды и отопления. Уже более часа. Никуда дозвониться не удаётся. Отключение не только в 9 доме. Я ходил в магазин, когда это произошло. И, возвращаясь, обратил внимание, что на массиве темень, и все ходят с фонариками и улюлюкают. <...> На 14-й этаж пришлось подниматься пешком при свете смартфона», — рассказал читатель.


Согласно данным Муниципального портала Новосибирска, электричество отключили в 10 домах
Согласно данным Муниципального портала Новосибирска, электричество отключили в 10 домах


В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска подтвердили отключение света:


«Вышла из строя подстанция», — коротко описал ситуацию диспетчер. 


В среду, 13 марта, почти 70 зданий в Кировском районе Новосибирска остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплотрассе.

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