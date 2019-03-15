Площадь Энергетиков сделают шире: власти опубликовали проект дороги к четвёртому мосту

Для этого областные власти намерены изъять ещё 15 зданий

Для строительства дороги расширят площадь Труда и площадь Энергетиков





Власти Новосибирской области опубликовали проект дороги, которая соединит улицу Ипподромскую и Станционную, — для её строительства расширят площадь Труда и площадь Энергетиков.





Информация о планируемом изъятии земельных участков и объектов, расположенных на них, появилась на сайте мэрии вчера вечером.





«Цель изъятия земельных участков для государственных нужд Новосибирской области: размещение (строительство) объекта регионального значения — мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской», — уточняется в документе.





Всего в тесте документа говорится об извлечении под нужды города 15 нежилых зданий неподалёку от площади Энергетиков.





Дорога пройдёт от Станционной и до Ипподромской





Кроме того, в документе приводится план проекта продолжения дороги К-24 Новосибирск — аэропорт Толмачёво: она пройдёт по новому мосту и соединит улицу Станционную и улицу Ипподромскую.





Судя по проекту, площадь Труда и площадь Энергетиков сделают шире. Ранее власти сообщали, что на площадь Энергетиков должна выйти одна из развязок четвёртого моста.





Подготовкой площадки для строительства четвёртого моста занялись ещё в октябре 2018 года — жители частных домов в Ленинском районе жаловались на рёв КАМАЗов и крики рабочих.





В декабре стало известно, что Правительство России выделило Новосибирской области первые деньги из федерального бюджета на строительство четвёртого моста через Обь — регион получил на это 400 миллионов рублей.





Затем власти Новосибирской области начали выкупать частные дома, которые попали под снос из-за строительства четвёртого моста, — в среднем за один частный дом заплатили по 5 миллионов.