Площадь Энергетиков сделают шире: власти опубликовали проект дороги к четвёртому мосту
Для этого областные власти намерены изъять ещё 15 зданий
Власти Новосибирской области опубликовали проект дороги, которая соединит улицу Ипподромскую и Станционную, — для её строительства расширят площадь Труда и площадь Энергетиков.
Информация о планируемом изъятии земельных участков и объектов, расположенных на них, появилась на сайте мэрии вчера вечером.
«Цель изъятия земельных участков для государственных нужд Новосибирской области: размещение (строительство) объекта регионального значения — мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской», — уточняется в документе.
Всего в тесте документа говорится об извлечении под нужды города 15 нежилых зданий неподалёку от площади Энергетиков.
Кроме того, в документе приводится план проекта продолжения дороги К-24 Новосибирск — аэропорт Толмачёво: она пройдёт по новому мосту и соединит улицу Станционную и улицу Ипподромскую.
Судя по проекту, площадь Труда и площадь Энергетиков сделают шире. Ранее власти сообщали, что на площадь Энергетиков должна выйти одна из развязок четвёртого моста.
Подготовкой площадки для строительства четвёртого моста занялись ещё в октябре 2018 года — жители частных домов в Ленинском районе жаловались на рёв КАМАЗов и крики рабочих.
В декабре стало известно, что Правительство России выделило Новосибирской области первые деньги из федерального бюджета на строительство четвёртого моста через Обь — регион получил на это 400 миллионов рублей.
Затем власти Новосибирской области начали выкупать частные дома, которые попали под снос из-за строительства четвёртого моста, — в среднем за один частный дом заплатили по 5 миллионов.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова
Инфографика НГС