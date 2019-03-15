«Новосибирск — город комфортный»: пенсионерки перелезли через перила на затопленной улице

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Снег скинули с крыши, но не потрудились его убрать, из-за чего образовалась лужа
Сегодня днём улицу Мичурина затопило из-за растаявшего снега, который сбросили с крыши. Людям пришлось выбирать другие маршруты, чтобы преодолеть огромную лужу: некоторые решили перелезать через перила.
Как рассказала корреспонденту НГС читательница Хельга, прислав в редакцию видео и фотографии, лужа тянется вдоль всего дома на Мичурина, 23.
«Снимала сегодня, там всё очень плохо. Вдоль всего дома по Мичурина сбрасывали снег, его не убрали, и там просто пройти негде. На видео кажется, что слева есть проход, но на самом деле он упирается в сугроб. Приходится либо идти по трамвайным путям, либо как шли пешеходы»,
— уточнила Хельга.
Ближе к вечеру, по словам читательницы, некоторые организации постелили палеты, чтобы посетители не пачкали обувь.
Сегодня днём сброшенная с крыши рабочими 6-метровая глыба льда разбила вывеску киоска Mgrill на площади Калинина. В управляющей компании сообщили, что арендатор виноват сам — о сбросе снега предупреждали заранее.
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Дмитрий Здорников
Фото читательницы Хельги