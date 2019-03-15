«Новосибирск — город комфортный»: пенсионерки перелезли через перила на затопленной улице

Сегодня днём улицу Мичурина затопило из-за растаявшего снега, который сбросили с крыши. Людям пришлось выбирать другие маршруты, чтобы преодолеть огромную лужу: некоторые решили перелезать через перила.

Как рассказала корреспонденту НГС читательница Хельга, прислав в редакцию видео и фотографии, лужа тянется вдоль всего дома на Мичурина, 23.