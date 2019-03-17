Когда архитектору снесло крышу: шесть фантастических домиков из российской глубинки

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Хозяин этого домика решил, что строить можно из всего: бумаги, банок и даже игрушек
Если вы мечтаете о необычном доме, но стесняетесь или не знаете, где его взять, то вдохновитесь историями наших героев, которые однажды взяли и построили для себя жилище мечты. Сахарный дворец, дом из бутылок, круглые, многогранные и сказочные домики с башенками, винтажными лестницами и треугольными окнами — всё это существует.
Дом из бутылок в Самаре
Стеклянный домик появился на улице Гастелло в Самаре вовсе не от хорошей жизни его первых хозяев: инженерная мысль к Алексею Юрьеву пришла не от желания выделиться, а просто от того, что на нормальные стройматериалы не было денег. Мужчина работал на заводе, зарплату не видел больше года. Поэтому строить свой дом стал из стеклянных бутылок, которых в те годы на улицах было полно.
— Я знаю, что соседи у меня за спиной сплетничали, — вспоминает мужчина. — Говорили, что я алкоголик, так как у меня весь огород полон бутылок. А когда увидели мой дом, дар речи потеряли. Но я на них не обиделся, относился к этому с юмором. Вы знаете, многие, видя меня с полными сумками бутылок, думали, что я бомж. Моей жене даже одна коллега сказала, что ей со мной не повезло, когда увидела, как я собираю стеклотару. А потом когда узнала, что я дом построил из этих бутылок была, очень удивлена.
Сегодня у дома на Гастелло другие хозяева, но здание по-прежнему удивляет случайных прохожих.
Дом из фантиков и таблеток на «горе дураков»
В 50 километрах от Екатеринбурга около города Новоуральска стоит необычный дом: два этажа, которые венчает башня, сделанная из разноцветных реек, бутылок, банок и даже игрушек. Построил дом местный садовод, военный пенсионер. Дача с домиком досталась ему от отца в 90-е годы. Денег на стройматериалы особо не было, поэтому жилище надстраивалось тем, что под руку попадалось.
Сегодня домик — живая сюрреалистическая картина: здесь и витражи с котиками, и цветные обертки от конфет, и пластиковые бутылки, и бумажные восточные шары, подвешенные к потолку и придающие даче кислотный шарм.
Дом-сфера или дом-грудь
Уральский физик Илья Лебедев не любит углы, поэтому для себя он построил необычный дом: две сферы — две зоны: кухня, спальня, место для отдыха. Изогнутые окна хозяин специально заказывал и разместил их так, что вместе они образуют спираль-локсодрому.
У дома интересная акустика: если повернуться к стене и говорить, то звук будет распространяться по всей сфере. Сосед Лебедева однажды сказал, что две сферы дома напоминают женскую грудь, но такое сравнение физика явно обижает.
Посмотрите на этот интересный дом!
Дом волшебников Уизли
Еще одно чудо инженерной мысли с Урала: в поселке Исеть вырос четырехэтажный домик-копия жилища волшебников Уизли из «Гарри Поттера». Хозяин — пенсионер Эдуард Лихачёв вспоминает, что в молодые годы служил в Румынии и засматривался на местную архитектуру. Кое-какие воспоминания он перенес на свой сказочный дом.
Это полноценная коробка, над которой — одна на другую — наседают балкончики и башенки. Кажется, что конструкция развалится при первом же порыве ветра, но дом крепок и верно служит своим хозяевам. Обязательно почитайте эту трогательную историю.
Дом без углов
Круглый дом для своей мамы построил новосибирец Иван Мазуренко — архитектор без образования. На домострой мужчину толкнула совсем другая мечта: сначала он хотел соорудить огромный вакуумный дирижабль, но не смог создать нужную геодезическую оболочку. Тогда он задумался о домике-сфере.
От обычного круглое жилище отличается необычной акустикой: стоя под куполом, говорящий слышит своё эхо, а другие — нет. Да и энергетика, говорит хозяин, в этом доме особенная.
Как Иван строил дом и как сегодня помогает другим делать это — почитайте здесь.
А вот история круглого дома в Тюмени
Сахарный особняк
Валерий Данильчук из Волгограда однажды получил от друга подарок — книгу архитектора Антонио Гауди. Волгоградец так увлекся мыслями испанского гения, что соорудил замок «в стиле Гауди» — сначала у себя в голове, а потом в поселке Сахарном.
На пяти этажах расположились четыре комнаты, душевая, камин с лепниной. Рядом с этим домом появился еще один, двухэтажный — в этом домике у Данильчука рабочий кабинет, точнее, келья.
— В основном доме места для кабинета не нашлось, я решил возвести келью. У всех личные кабинеты, а у меня своя келья. Зефирные или, как еще их называют, пряничные формы кельи, видимо, достались мне от прапрадеда-кондитера и, конечно, учителя Гауди, — рассказывает строитель. — Ее я строил 100 дней, работая с шести утра до восьми вечера. По моим подсчетам, келья весит около 100 тонн, и все эти тонны бетона прошли через мои руки и руки двух помощников. Лепил, словно игрушку из пластилина.
Посмотрите, как красиво смотрится белоснежный замок!
Фото: Артем Устюжанин/E1.RU, Алексей Ногинский / 63.RU, Алексей Зарецкий /E1.RU, Маргарита Власкина/E1.RU, Артем Ленц/NGS24.RU, Алексей Волхонский/V1.RU
Много домов красивых на Руси-матушке, душа чувствуется, не перевелись еще мастера, которые без единого гвоздя только при помощи топора могут дома построить, и душа в этом доме чувствуется, и скрепы. Приятно жить в таком, в гармонии с собой. Была в бездуховной Европе - не понравилось.