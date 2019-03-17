Когда архитектору снесло крышу: шесть фантастических домиков из российской глубинки

Хозяин этого домика решил, что строить можно из всего: бумаги, банок и даже игрушек

Если вы мечтаете о необычном доме, но стесняетесь или не знаете, где его взять, то вдохновитесь историями наших героев, которые однажды взяли и построили для себя жилище мечты. Сахарный дворец, дом из бутылок, круглые, многогранные и сказочные домики с башенками, винтажными лестницами и треугольными окнами — всё это существует.

Дом из бутылок в Самаре



Самарец собирал стеклотару, чтобы построить дом для своей семьи

Стеклянный домик появился на улице Гастелло в Самаре вовсе не от хорошей жизни его первых хозяев: инженерная мысль к Алексею Юрьеву пришла не от желания выделиться, а просто от того, что на нормальные стройматериалы не было денег. Мужчина работал на заводе, зарплату не видел больше года. Поэтому строить свой дом стал из стеклянных бутылок, которых в те годы на улицах было полно.



— Я знаю, что соседи у меня за спиной сплетничали, — вспоминает мужчина. — Говорили, что я алкоголик, так как у меня весь огород полон бутылок. А когда увидели мой дом, дар речи потеряли. Но я на них не обиделся, относился к этому с юмором. Вы знаете, многие, видя меня с полными сумками бутылок, думали, что я бомж. Моей жене даже одна коллега сказала, что ей со мной не повезло, когда увидела, как я собираю стеклотару. А потом когда узнала, что я дом построил из этих бутылок была, очень удивлена.

Сегодня у дома на Гастелло другие хозяева, но здание по-прежнему удивляет случайных прохожих.

Дом из фантиков и таблеток на «горе дураков»



Место, где стоит этот домик, прозвали «горой дураков», но хозяин на топоним обижается

В 50 километрах от Екатеринбурга около города Новоуральска стоит необычный дом: два этажа, которые венчает башня, сделанная из разноцветных реек, бутылок, банок и даже игрушек. Построил дом местный садовод, военный пенсионер. Дача с домиком досталась ему от отца в 90-е годы. Денег на стройматериалы особо не было, поэтому жилище надстраивалось тем, что под руку попадалось.



На второй этаж необычного дома ведет винтажная лестница

Сегодня домик — живая сюрреалистическая картина: здесь и витражи с котиками, и цветные обертки от конфет, и пластиковые бутылки, и бумажные восточные шары, подвешенные к потолку и придающие даче кислотный шарм.

Дом-сфера или дом-грудь



Когда дом сравнивают с женской грудью, его хозяин обижается

Уральский физик Илья Лебедев не любит углы, поэтому для себя он построил необычный дом: две сферы — две зоны: кухня, спальня, место для отдыха. Изогнутые окна хозяин специально заказывал и разместил их так, что вместе они образуют спираль-локсодрому.



Свет попадает в каждое окошечко дома-сферы

У дома интересная акустика: если повернуться к стене и говорить, то звук будет распространяться по всей сфере. Сосед Лебедева однажды сказал, что две сферы дома напоминают женскую грудь, но такое сравнение физика явно обижает.

Посмотрите на этот интересный дом! Дом волшебников Уизли



Сказочный домик пенсионер Лихачев строил для своих дочерей

Еще одно чудо инженерной мысли с Урала: в поселке Исеть вырос четырехэтажный домик-копия жилища волшебников Уизли из «Гарри Поттера». Хозяин — пенсионер Эдуард Лихачёв вспоминает, что в молодые годы служил в Румынии и засматривался на местную архитектуру. Кое-какие воспоминания он перенес на свой сказочный дом.



Веранда украшена разноцветными шторками

Это полноценная коробка, над которой — одна на другую — наседают балкончики и башенки. Кажется, что конструкция развалится при первом же порыве ветра, но дом крепок и верно служит своим хозяевам. Обязательно почитайте эту трогательную историю.

Дом без углов

Жильцы круглого дома в Новосибирске говорят, что в таких зданиях особенная энергетика

Круглый дом для своей мамы построил новосибирец Иван Мазуренко — архитектор без образования. На домострой мужчину толкнула совсем другая мечта: сначала он хотел соорудить огромный вакуумный дирижабль, но не смог создать нужную геодезическую оболочку. Тогда он задумался о домике-сфере.

От обычного круглое жилище отличается необычной акустикой: стоя под куполом, говорящий слышит своё эхо, а другие — нет. Да и энергетика, говорит хозяин, в этом доме особенная.



Тепло в круглом доме остается надолго

Как Иван строил дом и как сегодня помогает другим делать это — почитайте здесь.



А вот история круглого дома в Тюмени

Сахарный особняк

На этот дом создателя вдохновила архитектура Гауди

Валерий Данильчук из Волгограда однажды получил от друга подарок — книгу архитектора Антонио Гауди. Волгоградец так увлекся мыслями испанского гения, что соорудил замок «в стиле Гауди» — сначала у себя в голове, а потом в поселке Сахарном.