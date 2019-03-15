Праворукие не сдаются: в Новосибирске обнаружили 250 тысяч «японок» с неправильным рулем

Каждая третья машина в Новосибирске не предназначена для правостороннего движения

Только две трети новосибирского автопарка с левым рулем





В Новосибирске и области на начало текущего года насчиталось более 250 тысяч автомобилей с правым расположением руля, выяснили аналитики агентства «Автостат».





«На 1 января 2019 года в парке Новосибирской области насчитывалось 251,9 тысячи праворульных легковых автомобилей. Их доля составляет около 31% от общего количества легковых автомобилей в парке Новосибирской области», — рассказала Виктория Лобода, специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат».





В целом в России насчитывается 3,34 миллиона легковых автомобилей с правым рулем — это 7,7% автопарка страны. На Дальнем Востоке такие машины преобладают — их доля в автопарке составляет 68,4%. В Сибири доля праворулек меньше — 25,7%. Практически не ездят на таких машинах жители Центральной России, то есть в Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Там их доля составляет 0,3% от всего автопарка.





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