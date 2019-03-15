В Октябрьском районе ищут 8-летнего школьника, пропавшего после прогулки

Его одноклассник вернулся домой и сообщил, что они разошлись более 3 часов назад

«Лиза Алерт» объявила срочный сбор на поиски 8-летнего Ярослава Колесникова
«Лиза Алерт» объявила срочный сбор на поиски 8-летнего Ярослава Колесникова


Сегодня вечером, 15 марта, волонтёры «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 8-летнего Ярослава Колесникова, который не вернулся домой после прогулки с одноклассником в Октябрьском районе Новосибирска.


Об этом корреспонденту НГС сообщила руководитель Новосибирского отряда Алеся Яблонских. 


«Мальчик пропал несколько часов назад — не вернулся с прогулки. Заявка нам поступила от папы менее получаса назад, соответственно мы максимально оперативно стараемся на неё прореагировать. 


Мальчик гулял с одноклассником, тот вернулся домой и сказал, что расстались часа 3 назад», 


— рассказала руководитель новосибирского отряда.


Согласно информации в ориентировке, Ярослав Колесников худощавого телосложения, у него светлые волосы и голубые глаза. Рост пропавшего около 130 см. Одет ребёнок был в тёмно-синюю куртку с ломанными белыми линиями, чёрные штаны и серые ботинки. 


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700–54–52.


Вчера ночью волонтёры «Доброспас-Новосибирск» объявили срочный сбор на поиски 7-летней девочки, которая вечером 13 марта вышла из дома гулять и не вернулась, — девочку нашли через несколько часов.

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