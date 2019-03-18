«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин

Тест-драйв: в багажнике у него ванна для живой рыбы, а вместо зеркала — видеокамера

Автомобили Chevrolet — нечастые гости наших тестов, марка давно свернула массовую легковую линейку в России и сейчас представлена внедорожниками и спорткарами. Большой кроссовер Chevrolet Traverse самый свежий и самый универсальный, при этом он сравнительно доступен. Traverse играет в одной лиге с длинными городскими 7-местными внедорожниками, такими как Toyota Highlander, Ford Explorer и Volkswagen Teramont. Задача таких машин — возить кучу народа по гладкому асфальту, но кое-что они могут и на бездорожье. Подробнее о новой американской машине — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.







Начнем с основных характеристик Chevrolet Traverse (автомобиль предоставлен официальным дилером «Эксперт-авто»):









Наш Chevrolet Traverse — настоящий «американец»: огромный, брутальный, злой, весь отделанный хромом. Морда выделяется двухсекционной радиаторной решеткой и мускулистым капотом.















Боковина — это «квадратные» арки и очень растянутая задняя часть, там, где сидят пассажиры третьего ряда.















Двери снизу прикрыты защитой, а подножка представляет собой единое целое с мощной пластиковой накладкой на пороги.















Сзади простенький бампер из защитного пластика, не слишком стильные фонари и два раструба выхлопа.















Интерьер «американца» сложносочиненный и во многом перекликается с современными «корейцами». Такие же непрямые линии, наслоения, всяческие ярусы. Одной из особенностей «американцев» являются вертикальные воздуховоды.















Передняя панель частично отделана кожей, частично представляет собой мягкий и жесткий пластики. Есть декоративные вставки под металл.















Глянец использован только в обрамлении мультимедиасистемы. Сам экран мультимедиа тут с хорошим разрешением и приятным дизайном, работает быстро во всех разделах, кроме навигации — там вообще тормозит жутко.















Особенностью мультимедиа является электропривод экрана — он может подняться вверх. Это удобно в дальней дороге — не надо опускать глаза. За поднятым экраном обнаруживается ящичек для хранения мелочевки.















Еще одна фишка «Траверса» — цифровое зеркало, сигнал на которое передает видеокамера. Забавно, технологично, но глазам при переводе взгляда с реальной картинки на цифровую приходится каждый раз адаптироваться — может напрягать.















Да и забрызгивается видеокамера зеркала, как оказалось, в нашем городе моментально. Вот картинка после получаса езды.















Кожаный руль обогревается несколько неравномерно. В обхвате он удобен, чётко и понятно сделаны кнопки управления мультимедиа и борткомпьютером.















Шкалы приборки маловаты для такого внедорожника, кажется, они будто от легковушки. Хотя со считыванием информации проблем нет.















Удобно сгруппированы кнопки климат-контроля, в этакую телефонную клавиатуру. Отдельным климатом для задних пассажиров можно управлять через меню мультимедиа.















Кожаные кресла снабжены подогревом, вентиляцией, электроприводом, поясничным подпором. Мне удалось устроиться в них комфортно, но позднее при активной езде выяснилось, что боковой поддержки не хватает.















Пространство на втором ряду просто роскошное. Здесь не диван, а два раздельных кресла с подлокотниками.













Можно сесть нога на ногу, облокотиться, отрегулировать свой климат и предаться комфортной езде.















На третий ряд попадаем, сложив одно из кресел второго ряда. Или просто проходим между креслами. Здесь диван, на который могут сесть даже трое взрослых — но будет не вольготно, конечно. В целом места достаточно, возможно, придется потеснить второй ряд.















Со сложенными сиденьями третьего ряда мы имеем 651 литр багажного пространства. В подполе глубокий пластиковый органайзер, хоть живую рыбу тут в воде храни на рыбалке. Но в жертву пришлось принести запаску — под днищем ее тоже нет.















Атмосферный двигатель V6 объемом 3,6 литра выдает 318 «лошадей», которые разгоняют гиганта до сотни за 7,6 секунды. На трассе можно выбрать переднеприводной режим и экономить топливо.















Здесь приятно и удобно управлять тягой, педаль отзывчива в самом начале хода, и в спокойном режиме внедорожник начинает равномерное ускорение. Если надо дать рывка, продавливаем педаль — и автомат расторопно понижает передачи.















Переключения автомата на повышенную передачу иногда сопровождается небольшими толчками. После резвого обгона коробка не спешит переключаться вверх, как бы предлагая еще поускоряться.















От руля сложились двойственные впечатления. На парковке и на небольшой скорости он отличается какой-то густотой, сквозь которую не всегда понятно положение колес. Эта густота не дает рулю вернуться в ноль после поворота, приходиться докручивать.















На шоссейной скорости начинает все-таки формироваться какая-то обратная связь, внедорожник чутко реагирует на корректирующие движения рулем.















В целом по шоссе автомобиль идет устойчиво, комфортно, цепко. С шумоизоляцией проблем нет, и даже на 150 км/час на уши ничего не давит. В минус можно записать совсем придушенный звук двигателя — все-таки хотелось бы понаслаждаться умеренным рокотом V6.















Подвеска «Траверса», дающая нам неплохую управляемость, радует и возможностью быстро «дубасить» по кочкам. Однако частично рельеф мелких неровностей все-таки транслируется в салон. А на длинных асфальтовых волнах машина может уйти в легкую раскачку.















В системе полного привода «Траверса» американцы использовали инженерное решение, которое полностью отключает в переднеприводном режиме раздаточную коробку, кардан — все ради топливной экономичности.















Если переключить шайбу в режим 4х4, узлы раздатки и кардан начинают вращаться, а фрикционная муфта на задней оси будет подключать задние колеса при пробуксовке передних.















Есть еще режим «Внедорожный», в нем больше крутящего момента получают задние колеса. Блокировок и их имитаций здесь нет, при штурме преград это стоит учитывать. Да и вообще на таком длинном автомобиле лезть в страшную грязь неразумно.















Стоят внедорожники Chevrolet Traverse от 3,3 до 3,6 миллиона рублей, немного отличаясь оснащением. Toyota Highlander оценивается в 3,5–3,8 миллиона, Volkswagen Teramont — 2,8–3,8 миллиона, Ford Explorer — 2,9–3,4 миллиона.







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