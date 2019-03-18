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«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин

Тест-драйв: в багажнике у него ванна для живой рыбы, а вместо зеркала — видеокамера

Автомобили Chevrolet — нечастые гости наших тестов, марка давно свернула массовую легковую линейку в России и сейчас представлена внедорожниками и спорткарами. Большой кроссовер Chevrolet Traverse самый свежий и самый универсальный, при этом он сравнительно доступен. Traverse играет в одной лиге с длинными городскими 7-местными внедорожниками, такими как Toyota Highlander, Ford Explorer и Volkswagen Teramont. Задача таких машин — возить кучу народа по гладкому асфальту, но кое-что они могут и на бездорожье. Подробнее о новой американской машине — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


Начнем с основных характеристик Chevrolet Traverse (автомобиль предоставлен официальным дилером «Эксперт-авто»):


«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Наш Chevrolet Traverse — настоящий «американец»: огромный, брутальный, злой, весь отделанный хромом. Морда выделяется двухсекционной радиаторной решеткой и мускулистым капотом.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Боковина — это «квадратные» арки и очень растянутая задняя часть, там, где сидят пассажиры третьего ряда.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Двери снизу прикрыты защитой, а подножка представляет собой единое целое с мощной пластиковой накладкой на пороги.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Сзади простенький бампер из защитного пластика, не слишком стильные фонари и два раструба выхлопа.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Интерьер «американца» сложносочиненный и во многом перекликается с современными «корейцами». Такие же непрямые линии, наслоения, всяческие ярусы. Одной из особенностей «американцев» являются вертикальные воздуховоды.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Передняя панель частично отделана кожей, частично представляет собой мягкий и жесткий пластики. Есть декоративные вставки под металл.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Глянец использован только в обрамлении мультимедиасистемы. Сам экран мультимедиа тут с хорошим разрешением и приятным дизайном, работает быстро во всех разделах, кроме навигации — там вообще тормозит жутко.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Особенностью мультимедиа является электропривод экрана — он может подняться вверх. Это удобно в дальней дороге — не надо опускать глаза. За поднятым экраном обнаруживается ящичек для хранения мелочевки.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Еще одна фишка «Траверса» — цифровое зеркало, сигнал на которое передает видеокамера. Забавно, технологично, но глазам при переводе взгляда с реальной картинки на цифровую приходится каждый раз адаптироваться — может напрягать.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Да и забрызгивается видеокамера зеркала, как оказалось, в нашем городе моментально. Вот картинка после получаса езды.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Кожаный руль обогревается несколько неравномерно. В обхвате он удобен, чётко и понятно сделаны кнопки управления мультимедиа и борткомпьютером.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Шкалы приборки маловаты для такого внедорожника, кажется, они будто от легковушки. Хотя со считыванием информации проблем нет.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Удобно сгруппированы кнопки климат-контроля, в этакую телефонную клавиатуру. Отдельным климатом для задних пассажиров можно управлять через меню мультимедиа.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Кожаные кресла снабжены подогревом, вентиляцией, электроприводом, поясничным подпором. Мне удалось устроиться в них комфортно, но позднее при активной езде выяснилось, что боковой поддержки не хватает.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Пространство на втором ряду просто роскошное. Здесь не диван, а два раздельных кресла с подлокотниками. 



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Можно сесть нога на ногу, облокотиться, отрегулировать свой климат и предаться комфортной езде.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


На третий ряд попадаем, сложив одно из кресел второго ряда. Или просто проходим между креслами. Здесь диван, на который могут сесть даже трое взрослых — но будет не вольготно, конечно. В целом места достаточно, возможно, придется потеснить второй ряд.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Со сложенными сиденьями третьего ряда мы имеем 651 литр багажного пространства. В подполе глубокий пластиковый органайзер, хоть живую рыбу тут в воде храни на рыбалке. Но в жертву пришлось принести запаску — под днищем ее тоже нет.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Атмосферный двигатель V6 объемом 3,6 литра выдает 318 «лошадей», которые разгоняют гиганта до сотни за 7,6 секунды. На трассе можно выбрать переднеприводной режим и экономить топливо.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Здесь приятно и удобно управлять тягой, педаль отзывчива в самом начале хода, и в спокойном режиме внедорожник начинает равномерное ускорение. Если надо дать рывка, продавливаем педаль — и автомат расторопно понижает передачи.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Переключения автомата на повышенную передачу иногда сопровождается небольшими толчками. После резвого обгона коробка не спешит переключаться вверх, как бы предлагая еще поускоряться.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


От руля сложились двойственные впечатления. На парковке и на небольшой скорости он отличается какой-то густотой, сквозь которую не всегда понятно положение колес. Эта густота не дает рулю вернуться в ноль после поворота, приходиться докручивать.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


На шоссейной скорости начинает все-таки формироваться какая-то обратная связь, внедорожник чутко реагирует на корректирующие движения рулем.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


В целом по шоссе автомобиль идет устойчиво, комфортно, цепко. С шумоизоляцией проблем нет, и даже на 150 км/час на уши ничего не давит. В минус можно записать совсем придушенный звук двигателя — все-таки хотелось бы понаслаждаться умеренным рокотом V6.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Подвеска «Траверса», дающая нам неплохую управляемость, радует и возможностью быстро «дубасить» по кочкам. Однако частично рельеф мелких неровностей все-таки транслируется в салон. А на длинных асфальтовых волнах машина может уйти в легкую раскачку.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


В системе полного привода «Траверса» американцы использовали инженерное решение, которое полностью отключает в переднеприводном режиме раздаточную коробку, кардан — все ради топливной экономичности.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Если переключить шайбу в режим 4х4, узлы раздатки и кардан начинают вращаться, а фрикционная муфта на задней оси будет подключать задние колеса при пробуксовке передних.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Есть еще режим «Внедорожный», в нем больше крутящего момента получают задние колеса. Блокировок и их имитаций здесь нет, при штурме преград это стоит учитывать. Да и вообще на таком длинном автомобиле лезть в страшную грязь неразумно.



«Лэнд Крузер» покажется коротышкой: неожиданно огромный кроссовер на 7 человек, экономящий бензин


Стоят внедорожники Chevrolet Traverse от 3,3 до 3,6 миллиона рублей, немного отличаясь оснащением. Toyota Highlander оценивается в 3,5–3,8 миллиона, Volkswagen Teramont — 2,8–3,8 миллиона, Ford Explorer — 2,9–3,4 миллиона.


Понравилось? Тогда почитайте, что думают москвичи о манере езды в Новосибирске: они считают, что новосибирцы тормозят, шарахаются и медленно едут.

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