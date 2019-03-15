Областные чиновники купили Toyota Camry для почётных гостей

Машина стоила больше 2 миллионов

Правительство обзавелось новой Toyota Camry 2018 года выпуска (на фото — салон автомобиля этой модели)
Правительство обзавелось новой Toyota Camry 2018 года выпуска (на фото — салон автомобиля этой модели)


В гараже ведомств Новосибирской области обнаружился автомобиль бизнес-класса Toyota Camry — в правительстве региона объяснили, что машина понадобилась им для встречи почётных гостей. 


Информация о новой Toyota Camry 2018 года выпуска появилась на сайте правительства Новосибирской области — это самый новый автомобиль в гараже чиновников. В реестре движимого имущества указано, что остальные Toyota Camry, находящиеся на балансе правительства, выпущены в период с 2011 по 2016 год.


По данным сайта autocod, автомобиль с указанным на сайте VIN-номером оснащён 3,5-литровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Это Camry последнего поколения — в 70-м кузове.


По информации официального сайта Toyota, всего с такими техническими характеристиками есть 2 комплектации автомобиля — «Люкс Safety» и «Executive Safety» стоимостью 2,2 миллиона и 2,5 миллиона рублей соответственно.


В 2015 году Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором запретил госслужащим покупать автомобили дороже 2,5 миллиона рублей и мощнее 200 лошадиных сил. Аналогичное постановление было подписано и правительством Новосибирской области в самом конце декабря 2015 года.


НГС проводил тест-драйв новой Camry в прошлом мае —  культовая у сибиряков машина увеличилась в размерах и получила салон под Lexus
НГС проводил тест-драйв новой Camry в прошлом мае — культовая у сибиряков машина увеличилась в размерах и получила салон под Lexus


Как объяснили в правительстве региона в ответ на запрос корреспондента НГС, автомобиль комплектации «Люкс Safety» купило автономное учреждение Новосибирской области «Дирекция спортивных мероприятий». Оно подчиняется областному министерству физической культуры и спорта области и купило машину за счёт своих собственных доходов, сказано в ответе. 


«Учитывая, что правила определения требований к закупаемым органами государственной власти Новосибирской области <...> отдельным видам товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением правительства Новосибирской области <...>, ограничивающие предельную стоимость и объем двигателя закупаемого автомобиля, не распространяются на автономные учреждения Новосибирской области, 


приобретение автомобиля было произведено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере закупок», 


— говорится в ответе на запрос, подписанном министром Сергеем Ахаповым.


Кроме того, в ответе на запрос Ахапов уточняет, что из-за большого количества проводимых мероприятий всероссийского и международного уровня автомобиль решено было передать на баланс министерства. 


«В связи <...> [c] необходимостью обеспечения встречи почётных гостей, делегаций, международных федераций по видам спорта и других официальных представителей было принято решение о передаче автомобиля на баланс министерства на праве оперативного управления», — поясняется в ответе.


В мае 2016 года в Новосибирске задержали чиновника Илгиза Гарифуллина за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne. Следователи тогда посчитали, что машину стоимостью больше 6 миллионов чиновник получил от представителя компании «Ленпромтранспроект», так как помог этой организации заключить договор с Росрезервом по результатам закрытого конкурса. Позже суд конфисковал имущество Гарифуллина: деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 миллионов рублей.

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