В гимназии на площади Калинина на ребёнка упал шкаф
По предварительной информации, мальчик получил сотрясение мозга
В гимназии № 9 ребёнок пострадал при падении шкафа.
«Вчера, 14 марта, в гимназии № 9 по адресу Калинина, 255 в районе 18 часов на ученика младших классов упал шкаф. В школу была вызвана скорая помощь. Никаких разъяснений по поводу случившегося получить у администрации не удалось, учителя тоже не разговаривают на эту тему», — написала в редакцию НГС читательница, указавшая только своё имя — Екатерина.
Получить в гимназии комментарии по поводу инцидента корреспонденту НГС не удалось — в корпусе для начальных классов на улице Калинина сообщили, что руководства на месте нет и сегодня уже не будет. Но случившееся в гимназии
«Был такой случай. Инспектор ПДН выезжала на место, разбиралась. Ребёнок получил незначительные ушибы и ссадины. Родители претензий не имеют, административные дела не возбуждались, заявления не поступали в полицию», — сообщили в МВД.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент: уточнить, при каких обстоятельствах на ребёнка упал шкаф, сколько лет пострадавшему и насколько серьёзные травмы он получил. Ответ из мэрии на момент публикации ещё не поступил.
Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова пояснила, что вчера около 18:00 врачи увезли в больницу из гимназии
В октябре прошлого года похожий случай произошёл в школе
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой