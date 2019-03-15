В гимназии на площади Калинина на ребёнка упал шкаф

По предварительной информации, мальчик получил сотрясение мозга

Инцидент случился в гимназии № 9
Инцидент случился в гимназии № 9


В гимназии № 9 ребёнок пострадал при падении шкафа.


«Вчера, 14 марта, в гимназии № 9 по адресу Калинина, 255 в районе 18 часов на ученика младших классов упал шкаф. В школу была вызвана скорая помощь. Никаких разъяснений по поводу случившегося получить у администрации не удалось, учителя тоже не разговаривают на эту тему», — написала в редакцию НГС читательница, указавшая только своё имя — Екатерина.


Получить в гимназии комментарии по поводу инцидента корреспонденту НГС не удалось — в корпусе для начальных классов на улице Калинина сообщили, что руководства на месте нет и сегодня уже не будет. Но случившееся в гимназии № 9 подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Был такой случай. Инспектор ПДН выезжала на место, разбиралась. Ребёнок получил незначительные ушибы и ссадины. Родители претензий не имеют, административные дела не возбуждались, заявления не поступали в полицию», — сообщили в МВД.


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент: уточнить, при каких обстоятельствах на ребёнка упал шкаф, сколько лет пострадавшему и насколько серьёзные травмы он получил. Ответ из мэрии на момент публикации ещё не поступил. 


Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова пояснила, что вчера около 18:00 врачи увезли в больницу из гимназии № 9 на Калинина, 255 6-летнего мальчика с сотрясением головного мозга. При этом она добавила, что не располагает информацией, при каких обстоятельствах пострадал пациент и тот ли это ребёнок, о котором спрашивала корреспондент НГС.


В октябре прошлого года похожий случай произошёл в школе № 82 в Дзержинском районе: во время урока на пятиклассниц упали деревянные навесные шкафы. Пять учениц получили травмы. После этого мэрия расторгла трудовой договор с директором школы, а следователи возбудили уголовное дело.

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