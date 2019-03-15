Чиновники выдали фото новостройки за двор со свежим ремонтом. Так мэр отчитался о своей работе

Дом и двор рядом с ним построили пару лет назад — ремонтировать его просто не надо

Один из баннеров стоит на улице Немировича-Данченко
Один из баннеров стоит на улице Немировича-Данченко


На улицах Новосибирска появились баннеры с выдержками из отчёта мэра Анатолия Локтя о своей работе — на одном из плакатов о ремонте дворов разместили фото, снятое в новом жилом комплексе.


На баннере с заголовком «Городские приоритеты» сообщается, что в Новосибирске отремонтировали 1063 двора со ссылкой на отчёт Анатолия Локтя. Но на фото оказался не отремонтированный двор, а новый, недавно построенный в городе-парке «Ясный берег», который строят на левом берегу у Димитровского моста. 


«На фото "Ясный берег". Мы никаких претензий не имеем, понимаем, что ошибки у дизайнеров случаются. Нам приятно, что двор "Ясного берега" настолько симпатичный, что дизайнеры посчитали интересным его разместить», — пояснили корреспонденту НГС в «Ясном береге» и добавили, что 


двор на фото появился 2–3 года назад. Его ещё ни разу не ремонтировали.


Двор «Ясного берега» с высоты птичьего полёта
Двор «Ясного берега» с высоты птичьего полёта


В последнем отчёте мэра перед Советом депутатов, с которым Локоть выступил в феврале, он заявил, что в 2018 году власти благоустроили чуть больше 200 дворов. «В 2018 году благоустроены 220 дворов. В том числе по федеральной программе 106 дворовых территорий. По муниципальной программе ЖКХ благоустроено 114 дворов», — цитируют мэра на официальном сайте мэрии. В этом году чиновники пообещали отремонтировать ещё более 300 дворов. Цифра 1063 — это общее количество благоустроенных дворов за пять лет.


Баннеры с информацией о количестве благоустроенных дворов висят по всему городу 
Баннеры с информацией о количестве благоустроенных дворов висят по всему городу 


Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить общее количество баннеров с выдержками из отчёта Локтя.


Власти уже сталкивались с проблемами фото на своих баннерах — не так давно оказалось, что снимок для эмблемы 80-летия области оказался краденым

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