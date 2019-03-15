«Хорошо, людей не поубивало»: с крыши дома на площади Калинина упала огромная глыба льда

Льдина сорвала вывеску с кафе и рухнула на тротуар

Упавшая с крыши глыба льда разбила вывеску киоска
Упавшая с крыши глыба льда разбила вывеску киоска


Сегодня днём сброшенная с крыши рабочими глыба льда разбила вывеску киоска Mgrill на площади Калинина. 


Об этом корреспонденту НГС рассказал повар-кассир киоска Нурмухаммад, прислав в редакцию видео последствий чистки крыши. 


«Разбили вывеску упавшим льдом. Где-то час назад рухнуло с грохотом, когда рабочие чистили крышу», — коротко рассказал Нурмухаммад.



Как сообщила корреспонденту НГС мастер участка управляющей компании, представившаяся Тамарой, вопрос с собственником вывески уже решён. 


«У нас предписание есть специальное. Я каждый год с октября обхожу всех арендаторов, говорю, что мы сбрасываем снег, лёд с кровли, и ответственности мы не несём за ваши вывески. 


Ограждайте их как-то, какие-то защитные средства делайте. Кто хочет спасти — тот спасает», — объяснила она.


По её словам, сегодня случился форс-мажор — с крыши упала шестиметровая глыба льда. 


«Ребята были, хорошо, на снаряжении, все прицеплены, уехали бы вместе с этой глыбой. И там, представляете, провода все порвало и всё на свете. Это было непредсказуемо. Хорошо, хоть людей не поубивало, слава богу. 


Трое внизу стояли, остальные там, все предупреждены были, всё огораживалось», — уточнила она.


В марте 2018 года с крыши здания на улице Советская, 23 в центре Новосибирска на прохожего упала глыба снега со льдом.


А в начале февраля 2019 года упавшая снежная глыба повредила BMW 3-й серии, припаркованный возле дома № 8А в микрорайоне «Горский» в Ленинском районе Новосибирска.

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