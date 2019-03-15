В Томск хоть каждый день: авиарейсы из Новосибирска в соседний город станут ежедневными

С 3 июня S7 Airlines планирует возить пассажиров из Новосибирска в Томск семь раз в неделю





Авиарейсы между Новосибирском и Томском станут ежедневными: продажу билетов на это направление открыла авиакомпания S7 Airlines.







«Рейсы начнут выполняться с 16 апреля на современных самолетах Embraer-170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров, <…> по следующему расписанию: c 16 апреля по 2 июня — по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, с 3 июня по 26 октября рейсы будут выполняться ежедневно», — сообщили в пресс-службе томского аэропорта.







Как следует из расписания на сайте аэропорта Толмачёво, все эти рейсы будут вылетать из Новосибирска в 12:00 по местному времени, в полёте пассажирам предстоит провести 50 минут. Обратные рейсы будут отправляться из Томска в 13:30 — в Новосибирске самолёты будут приземляться в 14:25.







По данным на сайте S7 Airlines, билеты из Новосибирска в Томск на 16 апреля можно купить за 1195 рублей (по тарифу «Эконом Базовый») или за 1895 рублей (по тарифу «Эконом Гибкий») с учётом сборов. Столько же стоят и билеты обратно.







По информации на сайте Толмачёво, это направление в летнем расписании также планирует обслуживать авиакомпания «Ангара». Ближайший её рейс в Томск запланирован на 24 марта, в дальнейшем «Ангара» планирует летать по этому направлению один раз в две недели по субботам с отправлением из Новосибирска в 14:25 вплоть до глубокой осени.







Также в конце весны из Новосибирска начнут летать самолёты в Нижний Новгород.

