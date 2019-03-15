В Новосибирске открылась бургерная для мусульман

Артикль the в начале названия по правилам английского языка обозначает то, что речь идет не просто о каком-то абстрактном халяльном бургере





Закусочная The Halal Burger открылась на проспекте Дзержинского, 14 в Дзержинском районе Новосибирска. В заведении говорят, что предлагают клиентам только продукты, которые допустимы для мусульман.







The Halal Burger заняла второй этаж пристройки к жилому дому. Раньше в этом помещении работал магазин отделочных материалов. Ближайшие соседи бургерной в здании — пивной бар и сервисно-визовый центр, который оформляет документы для мигрантов.







В интерьере заведения ничего исламского нет, если не считать полоску искусственной травы зелёного цвета. Зелёный — наиболее традиционный для этой религии цвет





В бургерной полностью европейский интерьер, никаких восточных мотивов в оформлении не заметно. В зале пять больших столов и несколько одиночных мест в углу с видом на проспект Дзержинского. На столах стоят вазы с бутафорскими розами.







Меню выведено на световом панно над стойкой, как это принято в обычных фастфудах. Бургеры стоят от 149 до 269 рублей. Их здесь пять видов, причем почти все они разных цветов. Кроме бургеров в заведении можно заказать классический набор блюд фастфуда: сэндвичи, хот-доги, курятину в кляре и т.д. Управляющий заведения рассказал корреспонденту НГС, что для владельцев это первый проект в сфере общепита.







Фирменный бургер за 249 рублей





«Подумали, что точки с шаурмой халяльные уже есть, а бургерные пока никто не делал», — сказал руководитель The Halal Burger. По его словам, все продукты, которые используются в заведении, имеют сертификаты соответствия требованиям халяльности. Никаких указаний на это в оформлении заведения корреспонденту НГС найти не удалось. Пива и какого-либо другого алкоголя в меню нет.







Рядом с халяльной бургерной находится сервисно-визовый центр, который предлагает помощь в оформлении документов для мигрантов





Заведения с халяльной кухней работают в Новосибирске давно, однако все они специализируются на блюдах стран, где распространён ислам — лагман, манты, шаурма. В справочнике 2ГИС есть информация только о семи заведениях и двух мясных магазинах. По наблюдениям корреспондента НГС, количество точек уличной еды, у которых на вывеске значится слово «халяль», исчисляется уже десятками. Например, только на Центральном рынке сейчас работает пять отделов халяльного мяса.







Слово «халяль» сегодня можно увидеть на вывесках всё чаще





The Halal Burger — первое заведение такого формата, которое декларирует халяльность уже на вывеске. В открывшемся в конце прошлого года заведении сети Black Star Burgers, например, значком «халяль» помечены большинство бургеров (все другие помечены как вегетарианские), хотя ни в чём другом приверженность исламским правилам не подчёркивается.