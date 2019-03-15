В Новосибирске открылась бургерная для мусульман
Заведение так и называется The Halal Burger — бургеры тут халяльные
Закусочная The Halal Burger открылась на проспекте Дзержинского, 14 в Дзержинском районе Новосибирска. В заведении говорят, что предлагают клиентам только продукты, которые допустимы для мусульман.
The Halal Burger заняла второй этаж пристройки к жилому дому. Раньше в этом помещении работал магазин отделочных материалов. Ближайшие соседи бургерной в здании — пивной бар и сервисно-визовый центр, который оформляет документы для мигрантов.
В бургерной полностью европейский интерьер, никаких восточных мотивов в оформлении не заметно. В зале пять больших столов и несколько одиночных мест в углу с видом на проспект Дзержинского. На столах стоят вазы с бутафорскими розами.
Меню выведено на световом панно над стойкой, как это принято в обычных фастфудах. Бургеры стоят от 149 до 269 рублей. Их здесь пять видов, причем почти все они разных цветов. Кроме бургеров в заведении можно заказать классический набор блюд фастфуда: сэндвичи, хот-доги, курятину в кляре и т.д. Управляющий заведения рассказал корреспонденту НГС, что для владельцев это первый проект в сфере общепита.
«Подумали, что точки с шаурмой халяльные уже есть, а бургерные пока никто не делал», — сказал руководитель The Halal Burger. По его словам, все продукты, которые используются в заведении, имеют сертификаты соответствия требованиям халяльности. Никаких указаний на это в оформлении заведения корреспонденту НГС найти не удалось. Пива и какого-либо другого алкоголя в меню нет.
Заведения с халяльной кухней работают в Новосибирске давно, однако все они специализируются на блюдах стран, где распространён ислам — лагман, манты, шаурма. В справочнике 2ГИС есть информация только о семи заведениях и двух мясных магазинах. По наблюдениям корреспондента НГС, количество точек уличной еды, у которых на вывеске значится слово «халяль», исчисляется уже десятками. Например, только на Центральном рынке сейчас работает пять отделов халяльного мяса.
The Halal Burger — первое заведение такого формата, которое декларирует халяльность уже на вывеске. В открывшемся в конце прошлого года заведении сети Black Star Burgers, например, значком «халяль» помечены большинство бургеров (все другие помечены как вегетарианские), хотя ни в чём другом приверженность исламским правилам не подчёркивается.
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Стас Соколов
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