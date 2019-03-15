Драгоценности на пляже: новосибирский мастер сфотографировал песок со всего мира через микроскоп

Самый красивый песок оказался на Бали — при увеличении песчинки похожи на самоцветы

Владимир Анискин известен как мастер миниатюр, но ещё он собрал коллекцию песка из разных частей света 
Владимир Анискин известен как мастер миниатюр, но ещё он собрал коллекцию песка из разных частей света 


Новосибирский мастер Владимир Анискин, известный своими микроминиатюрами, сфотографировал через микроскоп 16 образцов песка из разных концов мира. О своём новом проекте корреспонденту НГС рассказал сам Владимир Анискин.


Для масштаба к каждому образцу песка приложена линейка с миллиметровыми делениями
Для масштаба к каждому образцу песка приложена линейка с миллиметровыми делениями


Самым мелким и приятным на ощупь оказался песок из пустыни Сахара
Самым мелким и приятным на ощупь оказался песок из пустыни Сахара


«Это песок моего друга. У него турфирма "Сибирская сиеста". И вот его клиенты приезжают [из путешествий] и привозят песочек. У него уже около 70 образцов из различных мест нашей земли. Вот я ему и высказал идею, что было бы здорово их сфотографировать. Ну вот он мне 16 песков принёс. Я их пока под обычным микроскопом сфотографировал, а хочу ещё снять под электронным. <…> Самый интересный — с острова Бали. Там всякие мелкие остатки раковин. И очень мне понравился песок из Сахары. Это самый мелкий из этих песков и очень приятный на ощупь. Если прикоснуться к нему сухой рукой, он всё равно облепляет палец», — рассказал Владимир Анискин


Также Владимиру Анискину понравился песок с Бали
Также Владимиру Анискину понравился песок с Бали


В планах мастера сделать фото всех 70 образцов песка, которые есть у его друга-владельца турфирмы
В планах мастера сделать фото всех 70 образцов песка, которые есть у его друга-владельца турфирмы


В планах Анискина сфотографировать все образцы песка, которые находятся в коллекции его друга. После этого мастер намерен включить эти фотографии в готовящийся проект «Обыкновенные вещи под микроскопом с выдумкой». В рамках этого проекта уже сделаны фотографии разных образцов волос и спичек с огромным увеличением. Также в проект войдут снимки зёрнышек: макового, пшеничного и гречневого. Эти фотографии Владимир Анискин выкладывает на своих страницы в соцсетях.


Работы Владимира Анискина показываются на выставках по всему миру. В конце февраля несколько миниатюр были повреждены в багаже, когда он вёз их из Европы в Новосибирск.

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