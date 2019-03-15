Драгоценности на пляже: новосибирский мастер сфотографировал песок со всего мира через микроскоп
Самый красивый песок оказался на Бали — при увеличении песчинки похожи на самоцветы
Новосибирский мастер Владимир Анискин, известный своими микроминиатюрами, сфотографировал через микроскоп 16 образцов песка из разных концов мира. О своём новом проекте корреспонденту НГС рассказал сам Владимир Анискин.
«Это песок моего друга. У него турфирма "Сибирская сиеста". И вот его клиенты приезжают [из путешествий] и привозят песочек. У него уже около 70 образцов из различных мест нашей земли. Вот я ему и высказал идею, что было бы здорово их сфотографировать. Ну вот он мне 16 песков принёс. Я их пока под обычным микроскопом сфотографировал, а хочу ещё снять под электронным. <…> Самый интересный — с острова Бали. Там всякие мелкие остатки раковин. И очень мне понравился песок из Сахары. Это самый мелкий из этих песков и очень приятный на ощупь. Если прикоснуться к нему сухой рукой, он всё равно облепляет палец», — рассказал Владимир Анискин
В планах Анискина сфотографировать все образцы песка, которые находятся в коллекции его друга. После этого мастер намерен включить эти фотографии в готовящийся проект «Обыкновенные вещи под микроскопом с выдумкой». В рамках этого проекта уже сделаны фотографии разных образцов волос и спичек с огромным увеличением. Также в проект войдут снимки зёрнышек: макового, пшеничного и гречневого. Эти фотографии Владимир Анискин выкладывает на своих страницы в соцсетях.
Работы Владимира Анискина показываются на выставках по всему миру. В конце февраля несколько миниатюр были повреждены в багаже, когда он вёз их из Европы в Новосибирск.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Илья Калинин
Фото Владимира Анискина