Бухгалтер департамента по тарифам начислила себе надбавку к зарплате в 5 миллионов

И получила за это 3 года колонии

Татьяна Малинюк получила срок в колонии за махинации с зарплатой — приговор в законную силу ещё не вступил





Сегодня, 18 марта, в Центральном районном суде закончилось оглашение приговора бывшему бухгалтеру департамента по тарифам Новосибирской области Татьяне Малинюк.







Подсудимая получила реальный срок.





«Три года с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили корреспонденту НГС в суде, добавив, что отбывать наказание осуждённая будет, когда её ребёнку исполнится 14 лет.





Как рассказала помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых, бывший бухгалтер областного департамента по тарифам оказалась на скамье подсудимых за махинации с зарплатой. По версии обвинения, бухгалтер вносила заведомо ложные сведения в реестры на зачисление зарплаты и направляла их в банк — в итоге на её карту незаконно перечислялись завышенные суммы.







Как следует из материалов уголовного дела, всего с июня 2015 года по январь 2018 года осуждённой удалось похитить больше 5 миллионов рублей.







Когда махинации вскрылись, в департаменте по тарифам прошла служебная проверка, но бухгалтер не стала дожидаться её результатов, а ушла с работы и перестала выходить на связь. Сейчас она работает главным бухгалтером в коммерческой организации, пояснила Оксана Толстых.







Татьяну Малинюк обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщается на сайте суда.





Как уточнила гособвинитель, подсудимая свою вину признала, раскаялась и пояснила, что была вынуждена похищать деньги от безысходности, так как у неё были кредиты, проблемы с собственным здоровьем и здоровьем ребёнка, а её муж страдает от наркозависимости. Во время произнесения последнего слова подсудимая сильно волновалась и плакала.







По словам Оксаны Толстых, гособвинение просило для бухгалтера 5 лет реального лишения свободы, поскольку из всей суммы ущерба подсудимая возместила департаменту по тарифам только 4 тысячи рублей. В свою очередь защита настаивала на условном сроке в связи с тем, что у подсудимой есть 10-летний ребёнок.







Обвинительный приговор экс-бухгалтеру департамента по тарифам судья читала два дня. Осуждённой предстоит не только отбыть срок в колонии, но и возместить бывшему работодателю оставшуюся сумму ущерба.





«Гражданский иск удовлетворён в полном объёме», — сообщили в Центральном районном суде.





