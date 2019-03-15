Водитель, подвинься: в Новосибирске сделают новые выделенные полосы для автобусов

Сейчас в городе действуют три выделенные полосы, но без нарушений не обходится — система фиксации и штрафов не отлажена





Новые участки для выделенных полос обсудили на общественном совете при мэре Новосибирска — часть из них обустроят уже в этом году.







Как рассказал корреспонденту НГС член совета Игорь Гавриленко, на заседании обсудили 15 новых участков.







«В 2019 году 9 участков должно появиться: это на Титова до улицы Широкой и дальше, Ватутина до "МЕГИ", Станиславского до площади Труда и на Станиславский жилмассив», — поделился Гавриленко.







При этом, отметил он, по проекту выделенные полосы для общественного транспорта будут там, где не проходят трамвайные линии. В этом году планируют начать убирать парковочные карманы и другие препятствия на обозначенных участках. Между тем, пока конкретного финансирования нет — решения общественного совета ещё предстоит рассмотреть мэру и городскому совету депутатов, который, по словам Игоря Гавриленко, поддержал общественников.







«Выделенка для городского транспорта оказалась очень эффективной — в разы возросла [скорость движения общественного транспорта], и люди теперь могут по центру пронестись по своим делам, — подчеркнул он. — [Но] есть такое, что обозначена выделенка, но не действует, нет фиксации с помощью аппаратуры, люди не наказываются. Культуры водительской очень мало».







Проект ускорения движения общественного транспорта в городе обсуждается уже около 10 лет, но сейчас в Новосибирске действует только три выделенных полосы. По планам муниципалитета, в перспективе во всём центре города приоритет получат автобусы и троллейбусы.

