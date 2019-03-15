подробности

Всё правильно сделал: СК оправдал полицейского, на которого напали хозяева бойцовской собаки

СК отказался возбуждать уголовное дело против участкового Евгения Будуквы

Против хозяев собаки возбуждено уголовное дело за оскорбление и насилие в отношении участкового Будуквы (на фото справа)
Против хозяев собаки возбуждено уголовное дело за оскорбление и насилие в отношении участкового Будуквы (на фото справа)


Следственный комитет завершил проверку действий участкового Евгения Будуквы — 4 января полицейский стал участником потасовки с хозяевами стаффордширского терьера, которого выгуливали без намордника. Ранее СК сообщал, что проводит уголовно-процессуальную проверку в отношении участкового по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Теперь она закончилась — следователи решили, что наказывать полицейского не за что.


«Действия сотрудника полиции проверены в рамках доследственной проверки, по результатам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — ответили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.


В январе СК возбудил уголовное дело в отношении владельцев собаки за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.


В конце января жительница Новосибирска рассказала в соцсетях, что на новогодних каникулах её родители вместе с собакой вышли в аптеку, на улице, как утверждала семья, к ним подошёл нетрезвый сотрудник полиции и агрессивно сделал замечание из-за того, что их стаффордширский терьер гуляет без намордника. Владелец собаки ответил, что ничего не нарушает, после этого между участковым и семейной парой началась потасовка. 30 января в Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения одного из магазинов, которая сняла потасовку владельцев собаки и полицейского: на ней было видно, что собака несколько раз укусила полицейского, а жена владельца пыталась его ударить, однако начало конфликта на запись не попало.

Прочтений: 3471

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено