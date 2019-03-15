Всё правильно сделал: СК оправдал полицейского, на которого напали хозяева бойцовской собаки

Против хозяев собаки возбуждено уголовное дело за оскорбление и насилие в отношении участкового Будуквы (на фото справа)





Следственный комитет завершил проверку действий участкового Евгения Будуквы — 4 января полицейский стал участником потасовки с хозяевами стаффордширского терьера, которого выгуливали без намордника. Ранее СК сообщал, что проводит уголовно-процессуальную проверку в отношении участкового по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Теперь она закончилась — следователи решили, что наказывать полицейского не за что.





«Действия сотрудника полиции проверены в рамках доследственной проверки, по результатам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — ответили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.





В январе СК возбудил уголовное дело в отношении владельцев собаки за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.







В конце января жительница Новосибирска рассказала в соцсетях, что на новогодних каникулах её родители вместе с собакой вышли в аптеку, на улице, как утверждала семья, к ним подошёл нетрезвый сотрудник полиции и агрессивно сделал замечание из-за того, что их стаффордширский терьер гуляет без намордника. Владелец собаки ответил, что ничего не нарушает, после этого между участковым и семейной парой началась потасовка. 30 января в Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения одного из магазинов, которая сняла потасовку владельцев собаки и полицейского: на ней было видно, что собака несколько раз укусила полицейского, а жена владельца пыталась его ударить, однако начало конфликта на запись не попало.