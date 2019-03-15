Минобороны отправит школьников на оборонные заводы — в Новосибирске об этом не знают

Пока отряды юнармейцев создают только при воинских частях

О поручении создать отряды на оборонзаводах на днях сообщили федеральные СМИ
О поручении создать отряды на оборонзаводах на днях сообщили федеральные СМИ


Министерство обороны РФ распорядилось создать отряды «Юнармии» на всех оборонных заводах страны.


На днях «Коммерсант» сообщил, что в середине февраля на предприятия разослали письмо с таким поручением.


Как рассказали корреспонденту НГС в новосибирском отделении «Юнармии», пока никакого распоряжения о создании отрядов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса не поступало.


«К нам такая информация ещё не приходила. Готовы ли оборонно-промышленные предприятия заниматься движением, пока непонятно. Информация может и присутствовать [в СМИ], но механизм более долгий. <…> Именно в такой формулировке разнарядки ни из главного штаба, ни по линии Минобороны не поступало», — сообщили корреспонденту НГС в региональном отделении «Юнармии».


Также информацию о создании отрядов юнармейцев на новосибирских заводах не подтвердили и в пресс-службе Центрального военного округа.


«Отряды создаются в воинских частях Новосибирской области», — коротко сообщили в пресс-службе ЦВО.


Движение «Юнармия» было создано 29 октября 2015 года по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. К 75-летию Победы в 2020 году планируется увеличить численность «Юнармии» до 1 миллиона человек. «Юнармия» — российское детско-юношеское движение, основной целью которого названы всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 лет. Основными направлениями деятельности являются духовно-нравственное, социальное, спортивное и интеллектуальное воспитание молодёжи. Штабы организации открыты во всех регионах России.


Недавно на проходных Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, одном из крупнейших предприятий ОПК в городе, установили рамки с алкотестерами. Теперь перед тем, как пройти на завод, работники должны дуть в специальный прибор.

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