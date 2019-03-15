Запрет есть, но он не работает: мэрия объяснила, почему на площади Ленина до сих пор стоят машины
Ночную парковку на площади запретили ещё в прошлом году, но что-то пошло не так
Мэрия Новосибирска рассказала, почему на площади Ленина продолжают парковаться машины, — при этом о запрете парковки в ночное время было объявлено ещё осенью 2018 года.
«Запрет ночной парковки на площади Ленина на сегодняшний день не действует. В связи с необходимостью установки тумб, служащих опорой для дорожных знаков, запрещающие знаки будут установлены в летний строительный период», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Запрет на ночную парковку должен был начать действовать 25 октября 2018 года — об этом сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска осенью прошлого года. Такое решение в мэрии объясняли жалобами горожан на шум.
Корреспонденты НГС проверили в конце октября, действует ли запрет, но машины продолжали парковаться там ночью. Позже власти объясняли, что запрет на ночную парковку на площади Ленина отложили из-за Дня народного единства, но знаки не появились и в ноябре.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой