Запрет есть, но он не работает: мэрия объяснила, почему на площади Ленина до сих пор стоят машины

Ночную парковку на площади запретили ещё в прошлом году, но что-то пошло не так

На площади Ленина до сих пор не поставили знаки, запрещающие ночную парковку
На площади Ленина до сих пор не поставили знаки, запрещающие ночную парковку


Мэрия Новосибирска рассказала, почему на площади Ленина продолжают парковаться машины, — при этом о запрете парковки в ночное время было объявлено ещё осенью 2018 года. 


«Запрет ночной парковки на площади Ленина на сегодняшний день не действует. В связи с необходимостью установки тумб, служащих опорой для дорожных знаков, запрещающие знаки будут установлены в летний строительный период», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.


Запрет на ночную парковку должен был начать действовать 25 октября 2018 года — об этом сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска осенью прошлого года. Такое решение в мэрии объясняли жалобами горожан на шум.


Корреспонденты НГС проверили в конце октября, действует ли запрет, но машины продолжали парковаться там ночью. Позже власти объясняли, что запрет на ночную парковку на площади Ленина отложили из-за Дня народного единства, но знаки не появились и в ноябре.

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