Над Новосибирском пролетел самолёт-разведчик из США

Самолёт улетел из новосибирского аэропорта рано утром





В пятницу, 15 марта, в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили американский самолет ОС-135.



По информации новосибирского споттера, самолёт-разведчик приземлился в Новосибирске накануне вечером.





«Сфотографировал его в Толмачёво. Ребята говорят, что он вчера приземлился. Я утром приехал, заметил, что он там стоит. Уже улетел, фотографию я сделал с вылета, уже в небе», — рассказал корреспонденту НГС споттер Павел Осокин.





Фотограф добавил, что самолёт участвует в программе «Открытое небо» — на хвосте воздушного судна размещена надпись Open Skies. На фюзеляже изображена звезда с полосами — символ ВВС США.





В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС сообщили, что не владеют информацией о цели визита самолёта.





Самолёты OC-135B на базе Boeing KC-135 Stratotanker не несут на себе вооружения, но оборудованы фото- и видеоаппаратурой контроля. В программу «Открытое небо» входят более 30 государств, которые получают право совершать наблюдательные полёты над территориями других стран для контроля за вооружениями.





В последний раз такой самолёт в Новосибирске видели в марте 2017 года. Тогда издание «Российская газета» сообщало, что самолеты-разведчики из США и Франции должны сфотографировать и снять на видео дальневосточные гарнизоны.