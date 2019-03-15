Фото: старательные снегоуборщики очистили обочину улицы Блюхера от поребриков
Техника проехала по газонам и сломала поребрики на обочине дороги
Снегоуборочная техника повредила поребрики на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска.
О происшествии в редакцию НГС сообщила читательница Наталья.
«Убирали снег вместе с поребриками, тротуаром, асфальтом, землёй и деревьями. На протяжении всей улицы живого места не осталось. Водитель вырвал с корнем всё, что попалось ему на пути», — написала сибирячка.
Сегодня корреспондент НГС убедился, что часть поребриков действительно оказались вырваны и разбиты, а на газонах заметны свежие следы тяжёлой техники. Местами повреждён также асфальт на тротуаре.
В некоторых местах рабочие попытались навести порядок — поребрики возвращены на место.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска о том, будут ли привлечены к ответственности дорожники и в какие сроки планируется на Блюхера восстановить поребрики.
Процесс уборки снега периодически приносит неприятные последствия. В середине декабря прошлого года, например, убранный с дороги снег превратился в настоящую стену, отделяющую проезжую часть от тротуара.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Стас Соколов
Фото автора