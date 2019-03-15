Фото: старательные снегоуборщики очистили обочину улицы Блюхера от поребриков

Техника проехала по газонам и сломала поребрики на обочине дороги

Хрупкие поребрики не выдержали груза тяжёлой техники





Снегоуборочная техника повредила поребрики на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска.







О происшествии в редакцию НГС сообщила читательница Наталья.





«Убирали снег вместе с поребриками, тротуаром, асфальтом, землёй и деревьями. На протяжении всей улицы живого места не осталось. Водитель вырвал с корнем всё, что попалось ему на пути», — написала сибирячка.







Досталось и асфальту тротуара





Сегодня корреспондент НГС убедился, что часть поребриков действительно оказались вырваны и разбиты, а на газонах заметны свежие следы тяжёлой техники. Местами повреждён также асфальт на тротуаре.







Отколотые части поребрика рабочие постарались аккуратно поставить на место





В некоторых местах рабочие попытались навести порядок — поребрики возвращены на место.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска о том, будут ли привлечены к ответственности дорожники и в какие сроки планируется на Блюхера восстановить поребрики.





Процесс уборки снега периодически приносит неприятные последствия. В середине декабря прошлого года, например, убранный с дороги снег превратился в настоящую стену, отделяющую проезжую часть от тротуара.