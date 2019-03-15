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Умер самый известный спортивный журналист Новосибирска

Сергею Лукинскому было 60 лет

Известный новосибирский спортивный журналист и комментатор Сергей Лукинский скончался на 61-м году жизни
Известный новосибирский спортивный журналист и комментатор Сергей Лукинский скончался на 61-м году жизни


Сегодня, 15 марта, на 61-м году жизни скоропостижно скончался новосибирский журналист Сергей Лукинский. 


Об этом сообщило министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.


Сергей Лукинский был самым известным новосибирским спортивными журналистом. Работал на ГТРК «Новосибирск» с января 1993 года. Был корреспондентом, автором многих спортивных программ, комментатором различных спортивных соревнований и продюсером телеканала.


Сергей Лукинский — лауреат премии имени Емельяна Ярославского, международного конкурса «Память огненных лет» и всероссийского конкурса Военно-патриотических спортивных программ. За пропаганду гуманистических ценностей спорта по итогам 2003 года награждён дипломом Олимпийского комитета России «Справедливая игра» — «Фэйр Плэй».


Прощание с Сергеем Лукинским пройдёт в воскресенье, 17 марта, по адресу: улица Потанинская, 42/1 с 14:00 до 15:00.

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