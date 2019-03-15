«У новосибирцев своё мнение на этот счёт»: Локоть поспорил с Медведевым о столичности Красноярска

Мэр подчеркнул, что больше всего в Новосибирске ему нравятся люди

Анатолий Локоть отметил, что столицей Сибири Красноярск не считается на государственном уровне





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который назвал Красноярск столицей Сибири.





«Пока это не акт, не закреплено на государственном уровне. Я думаю, что у новосибирцев своё мнение на этот счет», — высказался Анатолий Локоть во время встречи с журналистами 15 марта.





Он также рассказал, что ему больше всего нравится в Новосибирске:





«Больше всего в Новосибирске мне нравятся люди. Я много ездил по стране, такая работа была. Я встречался со многими людьми, и я отмечаю характер сибиряков, особенно новосибирцев. Новосибирцев отмечает особое внимательное отношение друг к другу, может быть, это особенности сурового климата, может, природные особенности в целом.





Но нигде я не встречал такой теплоты взаимоотношений, как в Новосибирске. Поэтому я всегда подчеркиваю это как основное наше преимущество», — говорит Анатолий Локоть.





Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири во время закрытия Универсиады.





«11 незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями», — заявил премьер-министр.





После этого высказывания Дмитрия Медведева корреспонденты НГС изучили множество данных о двух городах, чтобы попытаться понять, кто же достоин этого звания. 12 фактов о двух крупнейших городах Сибири — в материале НГС.