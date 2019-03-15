«У новосибирцев своё мнение на этот счёт»: Локоть поспорил с Медведевым о столичности Красноярска

Мэр подчеркнул, что больше всего в Новосибирске ему нравятся люди

Анатолий Локоть отметил, что столицей Сибири Красноярск не считается на государственном уровне
Анатолий Локоть отметил, что столицей Сибири Красноярск не считается на государственном уровне


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который назвал Красноярск столицей Сибири.


«Пока это не акт, не закреплено на государственном уровне. Я думаю, что у новосибирцев своё мнение на этот счет», — высказался Анатолий Локоть во время встречи с журналистами 15 марта.


Он также рассказал, что ему больше всего нравится в Новосибирске:


«Больше всего в Новосибирске мне нравятся люди. Я много ездил по стране, такая работа была. Я встречался со многими людьми, и я отмечаю характер сибиряков, особенно новосибирцев. Новосибирцев отмечает особое внимательное отношение друг к другу, может быть, это особенности сурового климата, может, природные особенности в целом. 


Но нигде я не встречал такой теплоты взаимоотношений, как в Новосибирске. Поэтому я всегда подчеркиваю это как основное наше преимущество», — говорит Анатолий Локоть.


Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири во время закрытия Универсиады.


«11 незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями», — заявил премьер-министр.


После этого высказывания Дмитрия Медведева корреспонденты НГС изучили множество данных о двух городах, чтобы попытаться понять, кто же достоин этого звания. 12 фактов о двух крупнейших городах Сибири — в материале НГС.

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