«У новосибирцев своё мнение на этот счёт»: Локоть поспорил с Медведевым о столичности Красноярска
Мэр подчеркнул, что больше всего в Новосибирске ему нравятся люди
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который назвал Красноярск столицей Сибири.
«Пока это не акт, не закреплено на государственном уровне. Я думаю, что у новосибирцев своё мнение на этот счет», — высказался Анатолий Локоть во время встречи с журналистами 15 марта.
Он также рассказал, что ему больше всего нравится в Новосибирске:
«Больше всего в Новосибирске мне нравятся люди. Я много ездил по стране, такая работа была. Я встречался со многими людьми, и я отмечаю характер сибиряков, особенно новосибирцев. Новосибирцев отмечает особое внимательное отношение друг к другу, может быть, это особенности сурового климата, может, природные особенности в целом.
Но нигде я не встречал такой теплоты взаимоотношений, как в Новосибирске. Поэтому я всегда подчеркиваю это как основное наше преимущество», — говорит Анатолий Локоть.
Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири во время закрытия Универсиады.
«11 незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями», — заявил премьер-министр.
После этого высказывания Дмитрия Медведева корреспонденты НГС изучили множество данных о двух городах, чтобы попытаться понять, кто же достоин этого звания. 12 фактов о двух крупнейших городах Сибири — в материале НГС.
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Елена Громкова, Анастасия Нефёдова
Коллаж НГС из фото Александра Ощепкова и Славы Степанова