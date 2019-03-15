Улицу на Троллейном раскопают для прокладки ливнёвки
По дороге ходит 6 маршрутов общественного транспорта — пока идут работы, придётся постоять
Мэрия Новосибирска объявила о сужении улицы Пархоменко на участке между остановками «Пархоменко» и «Озёрная» — тут будут делать ливневую канализацию.
«С 18 по 28 марта ограничивается движение по улице Пархоменко в районе дома
По информации справочника 2ГИС, по этому участку ходит шесть маршрутов общественного транспорта: автобусы
Схема движения меняться не будет — автобусы и маршрутки смогут проехать по участку Пархоменко, который станет уже на 2 полосы.
Кроме того, с сегодняшнего дня, с 15 марта, сужается проезжая часть на улице Никитина, 103.
«Проезжая часть будет сужена на пять метров. Это связано с проведением филиала "Тепловые сети" работ по аварийному ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 20 марта», —передаёт мэрия.
Накануне стало известно о сужении улицы Мичурина и проспекта Димитрова на 5 метров — там просел асфальт.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой (1), 2gis.ru (2–3)