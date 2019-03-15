Улицу на Троллейном раскопают для прокладки ливнёвки

По дороге ходит 6 маршрутов общественного транспорта — пока идут работы, придётся постоять

Проезжую часть на Пархоменко сузят на две полосы
Проезжую часть на Пархоменко сузят на две полосы


Мэрия Новосибирска объявила о сужении улицы Пархоменко на участке между остановками «Пархоменко» и «Озёрная» — тут будут делать ливневую канализацию.


«С 18 по 28 марта ограничивается движение по улице Пархоменко в районе дома № 15. Проезжая часть будет сужена на восемь метров. Это связано с проведением ООО "НСК-Групп" земляных работ при прокладке наружной сети водоотведения ливневых стоков», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


По информации справочника 2ГИС, по этому участку ходит шесть маршрутов общественного транспорта: автобусы № 5, 12, 43, 60, а также маршрутки № 54 и 63. 


Схема движения меняться не будет — автобусы и маршрутки смогут проехать по участку Пархоменко, который станет уже на 2 полосы.


Движение будет ограничено на 10 дней
Движение будет ограничено на 10 дней


Кроме того, с сегодняшнего дня, с 15 марта, сужается проезжая часть на улице Никитина, 103.


«Проезжая часть будет сужена на пять метров. Это связано с проведением филиала "Тепловые сети" работ по аварийному ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 20 марта», —передаёт мэрия.


На Никитина дорогу сузили возле остановки Санкт-Петербургская академия управления и экономики
На Никитина дорогу сузили возле остановки Санкт-Петербургская академия управления и экономики


Накануне стало известно о сужении улицы Мичурина и проспекта Димитрова на 5 метров — там просел асфальт.

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