Улицу на Троллейном раскопают для прокладки ливнёвки

По дороге ходит 6 маршрутов общественного транспорта — пока идут работы, придётся постоять

Проезжую часть на Пархоменко сузят на две полосы





Мэрия Новосибирска объявила о сужении улицы Пархоменко на участке между остановками «Пархоменко» и «Озёрная» — тут будут делать ливневую канализацию.





«С 18 по 28 марта ограничивается движение по улице Пархоменко в районе дома № 15 . Проезжая часть будет сужена на восемь метров. Это связано с проведением ООО "НСК-Групп" земляных работ при прокладке наружной сети водоотведения ливневых стоков», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





По информации справочника 2ГИС, по этому участку ходит шесть маршрутов общественного транспорта: автобусы № 5 , 12, 43, 60, а также маршрутки № 54 и 63.





Схема движения меняться не будет — автобусы и маршрутки смогут проехать по участку Пархоменко, который станет уже на 2 полосы.





Движение будет ограничено на 10 дней





Кроме того, с сегодняшнего дня, с 15 марта, сужается проезжая часть на улице Никитина, 103.





«Проезжая часть будет сужена на пять метров. Это связано с проведением филиала "Тепловые сети" работ по аварийному ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 20 марта», —передаёт мэрия.





На Никитина дорогу сузили возле остановки Санкт-Петербургская академия управления и экономики





Накануне стало известно о сужении улицы Мичурина и проспекта Димитрова на 5 метров — там просел асфальт.