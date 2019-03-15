Самка тигрового питона из зоопарка готовится стать мамой: она свернулась кольцами вокруг яиц

Змейка заботливо охраняет кладку и отползает от неё лишь на несколько секунд

В зоопарке пока не знают, сколько тигровых питонов вылупится из яиц — самка тщательно охраняет кладку





Питоны из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило готовятся к появлению потомства.







Самка тигрового питона-альбиноса насиживает кладку яиц в павильоне для мелких приматов и пингвинов, сообщили в зоопарке.







«Мы пока не можем сказать, сколько яиц в кладке, которую сейчас заботливо охраняет самка. Только один раз сотрудники зоопарка увидели, что самка питона буквально на несколько секунд отползла от яиц, попила воды и тут же вернулась обратно. Она быстро свернулась вокруг них кольцами, осмотрелась, увидела, что не все яйца скрыты, накрыла их собой и снова надолго замерла», — рассказали в зоопарке.







Сотрудники не смогли уточнить, когда именно появятся маленькие змейки, но пояснили, что вообще тигровые питоны насиживают яйца около двух месяцев.







«Самки питонов в период заботы о потомстве, как все матери, осторожны и эмоциональны. Их не стоит лишний раз волновать. Поэтому мы сейчас ввели для семейства особый охранный режим. При этом вольер, в котором они содержатся, по-прежнему доступен для наблюдений», — добавили в зоопарке.





В конце прошлого года в зоопарке также родились двое белых медвежат — сейчас они уже выходят на прогулки, и посетители могут их увидеть и сфотографировать.