Самка тигрового питона из зоопарка готовится стать мамой: она свернулась кольцами вокруг яиц

Змейка заботливо охраняет кладку и отползает от неё лишь на несколько секунд

В зоопарке пока не знают, сколько тигровых питонов вылупится из яиц — самка тщательно охраняет кладку
В зоопарке пока не знают, сколько тигровых питонов вылупится из яиц — самка тщательно охраняет кладку


Питоны из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило готовятся к появлению потомства.


Самка тигрового питона-альбиноса насиживает кладку яиц в павильоне для мелких приматов и пингвинов, сообщили в зоопарке.


«Мы пока не можем сказать, сколько яиц в кладке, которую сейчас заботливо охраняет самка. Только один раз сотрудники зоопарка увидели, что самка питона буквально на несколько секунд отползла от яиц, попила воды и тут же вернулась обратно. Она быстро свернулась вокруг них кольцами, осмотрелась, увидела, что не все яйца скрыты, накрыла их собой и снова надолго замерла», — рассказали в зоопарке.


Сотрудники не смогли уточнить, когда именно появятся маленькие змейки, но пояснили, что вообще тигровые питоны насиживают яйца около двух месяцев.


«Самки питонов в период заботы о потомстве, как все матери, осторожны и эмоциональны. Их не стоит лишний раз волновать. Поэтому мы сейчас ввели для семейства особый охранный режим. При этом вольер, в котором они содержатся, по-прежнему доступен для наблюдений», — добавили в зоопарке.


В конце прошлого года в зоопарке также родились двое белых медвежат — сейчас они уже выходят на прогулки, и посетители могут их увидеть и сфотографировать.

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