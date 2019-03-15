Помой машину: ГИБДД объявила о рейде из-за грязных номеров на автомобилях

Неделю автоинспекторы будут усиленно следить за машинами с непонятными госномерами

Автоинспекторы будут пристально следить за тем, читаются ли на машинах госномера





Новосибирская автоинспекция объявила о том, что всю следующую неделю автоинспекторы будут проводить акцию против тонировки на машинах и нечитаемых госномеров.





«Все сотрудники, вышедшие на несение службы, будут ориентированы на тонировку. У тех сотрудников, кто будет останавливать, обязательно должен быть сертифицированный поверенный прибор для измерения тонировки. А нечитаемый государственный регистрационный знак все экипажи могут визуально определять», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.





Автоинспекторы будут обращать внимание на грязные знаки, а также на те госномера, в которые владельцы могли внести незаконные изменения.





Профилактические мероприятия начнутся 18 марта в 9 часов утра и продлятся до 9 часов утра 25 марта.





В прошлый раз автоинспекторы проводили акцию «Тонировка» в течение двух дней, 4 и 5 марта, — за это время они нашли около 100 нарушений.