Помой машину: ГИБДД объявила о рейде из-за грязных номеров на автомобилях
Неделю автоинспекторы будут усиленно следить за машинами с непонятными госномерами
Новосибирская автоинспекция объявила о том, что всю следующую неделю автоинспекторы будут проводить акцию против тонировки на машинах и нечитаемых госномеров.
«Все сотрудники, вышедшие на несение службы, будут ориентированы на тонировку. У тех сотрудников, кто будет останавливать, обязательно должен быть сертифицированный поверенный прибор для измерения тонировки. А нечитаемый государственный регистрационный знак все экипажи могут визуально определять», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Автоинспекторы будут обращать внимание на грязные знаки, а также на те госномера, в которые владельцы могли внести незаконные изменения.
Профилактические мероприятия начнутся 18 марта в 9 часов утра и продлятся до 9 часов утра 25 марта.
В прошлый раз автоинспекторы проводили акцию «Тонировка» в течение двух дней, 4 и 5 марта, — за это время они нашли около 100 нарушений.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова