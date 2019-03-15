В Новосибирске начали торговать черемшой
Зелень привезли из Краснодарского края
Уличные торговцы Новосибирска начали торговать традиционной весенней зеленью — в город привезли черемшу.
Одну из точек продажи черемши НГС заметил накануне на площади Лунинцев напротив цирка.
Пучок черемши здесь стоит 100 рублей. По словам продавца, в Новосибирск зелень привезли из Краснодарского края, черемша из Алтайского края появится на прилавках позднее.
В прошлом году черемша появилась у уличных торговцев Новосибирска на месяц позже — в середине апреля.
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Елена Громкова
Фото автора