В Новосибирске начали торговать черемшой

Черемшу продают по 100 рублей за пучок





Уличные торговцы Новосибирска начали торговать традиционной весенней зеленью — в город привезли черемшу.





Одну из точек продажи черемши НГС заметил накануне на площади Лунинцев напротив цирка.





Пучок черемши здесь стоит 100 рублей. По словам продавца, в Новосибирск зелень привезли из Краснодарского края, черемша из Алтайского края появится на прилавках позднее.





Пока новых сезонных товаров у уличных торговцев не появилось





В прошлом году черемша появилась у уличных торговцев Новосибирска на месяц позже — в середине апреля.