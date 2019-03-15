В Новосибирске начали торговать черемшой

Зелень привезли из Краснодарского края

Черемшу продают по 100 рублей за пучок
Черемшу продают по 100 рублей за пучок


Уличные торговцы Новосибирска начали торговать традиционной весенней зеленью — в город привезли черемшу.


Одну из точек продажи черемши НГС заметил накануне на площади Лунинцев напротив цирка.


Пучок черемши здесь стоит 100 рублей. По словам продавца, в Новосибирск зелень привезли из Краснодарского края, черемша из Алтайского края появится на прилавках позднее.


Пока новых сезонных товаров у уличных торговцев не появилось
Пока новых сезонных товаров у уличных торговцев не появилось


В прошлом году черемша появилась у уличных торговцев Новосибирска на месяц позже — в середине апреля.

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