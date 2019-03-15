В Толмачёво задержали вылет рейса в Китай из-за неприличного поведения пассажиров

Самолёт авиакомпании IFLY задерживают почти на четыре часа

Самолёт задержали в китайский город Санья





В новосибирском аэропорту Толмачёво самолёт авиакомпании IFLY, следующий из Новосибирска в китайский город Санья, задерживают почти на четыре часа.





Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс RSY 9883 должен был вылететь 15 марта в 03:10, но фактически вылетит в 06:45.





Причиной задержки стало неподобающее поведение пассажиров.





«На данном рейсе [сначала] была поздняя посадка пассажиров, потом было снятие других пассажиров в неподобающем состоянии и, соответственно, из-за этого всего задержали рейс», — объяснили в call-центре авиакомпании, куда корреспондент НГС позвонила как клиент с вопросом, почему задерживается рейс.





Неделю назад самолёт этой же авиакомпании задержали из Китая в Новосибирск на девять часов — тогда причиной задержки стал внеплановый техосмотр воздушного судна.