В Толмачёво задержали вылет рейса в Китай из-за неприличного поведения пассажиров

Самолёт авиакомпании IFLY задерживают почти на четыре часа

Самолёт задержали в китайский город Санья
Самолёт задержали в китайский город Санья


В новосибирском аэропорту Толмачёво самолёт авиакомпании IFLY, следующий из Новосибирска в китайский город Санья, задерживают почти на четыре часа. 


Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс RSY 9883 должен был вылететь 15 марта в 03:10, но фактически вылетит в 06:45.


Причиной задержки стало неподобающее поведение пассажиров.


«На данном рейсе [сначала] была поздняя посадка пассажиров, потом было снятие других пассажиров в неподобающем состоянии и, соответственно, из-за этого всего задержали рейс», — объяснили в call-центре авиакомпании, куда корреспондент НГС позвонила как клиент с вопросом, почему задерживается рейс. 


Неделю назад самолёт этой же авиакомпании задержали из Китая в Новосибирск на девять часов — тогда причиной задержки стал внеплановый техосмотр воздушного судна

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