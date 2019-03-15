«Ангел с крыльями KFC»: новосибирская группа выпустила песню, вдохновившись атмосферой фуд-корта

Если новая песня понравится слушателям, музыканты снимут на неё клип





Новосибирский музыкальный коллектив «Пятиэтажки» выпустил новую песню — трек под названием «Ангел KFC» появился на странице в официальной группе музыкантов 13 марта. Месяц назад коллектив снимал промофотосессию в торговом центре для выпуска этой песни — тогда посетителей удивила девушка-ангел, которая ела крылышки KFC на фуд-корте.





Основатель группы «Пятиэтажки» Дмитрий Гущин рассказал корреспонденту НГС, какой смысл музыканты вкладывали в песню.





«Я как-то раз стоял в очереди [в ресторане] KFC и подумал, как бы сделать такую песню, которая бы красиво отражала атмосферу фуд-корта. Мне показалось, что если представить ангела, который над KFC летает и всем делает хорошо, то это было бы красиво, и мы решили эту идею воплотить в песню. <...> Смысл минимален, мы бы хотели быть в стороне от всяких оценок, потому что мы и не поклонники, и не противники фуд-кортов. Мы со стороны наблюдаем просто за этим, и нам интересно такое явление, когда люди стоят и наслаждаются атмосферой фуд-корта», — пояснил музыкант.





Также Дмитрий Гущин добавил, что ресторан KFC поделился их новой песней в официальных группах в социальных сетях.









По словам музыканта, если песня «Ангел KFC» понравится слушателям, то они обязательно снимут клип на новую композицию.





Недавно другая новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выпустила новый сингл «Запрещёнка» — в треке музыканты поют о том, что артисты получают популярность из-за запретов концертов, а не благодаря своему таланту.