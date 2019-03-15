«Ангел с крыльями KFC»: новосибирская группа выпустила песню, вдохновившись атмосферой фуд-корта
Ресторан KFC поделился новой песней музыкантов в официальной группе в социальных сетях
Новосибирский музыкальный коллектив «Пятиэтажки» выпустил новую песню — трек под названием «Ангел KFC» появился на странице в официальной группе музыкантов 13 марта. Месяц назад коллектив снимал промофотосессию в торговом центре для выпуска этой песни — тогда посетителей удивила девушка-ангел, которая ела крылышки KFC на фуд-корте.
Основатель группы «Пятиэтажки» Дмитрий Гущин рассказал корреспонденту НГС, какой смысл музыканты вкладывали в песню.
«Я как-то раз стоял в очереди [в ресторане] KFC и подумал, как бы сделать такую песню, которая бы красиво отражала атмосферу фуд-корта. Мне показалось, что если представить ангела, который над KFC летает и всем делает хорошо, то это было бы красиво, и мы решили эту идею воплотить в песню. <...> Смысл минимален, мы бы хотели быть в стороне от всяких оценок, потому что мы и не поклонники, и не противники фуд-кортов. Мы со стороны наблюдаем просто за этим, и нам интересно такое явление, когда люди стоят и наслаждаются атмосферой фуд-корта», — пояснил музыкант.
Также Дмитрий Гущин добавил, что ресторан KFC поделился их новой песней в официальных группах в социальных сетях.
По словам музыканта, если песня «Ангел KFC» понравится слушателям, то они обязательно снимут клип на новую композицию.
Недавно другая новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выпустила новый сингл «Запрещёнка» — в треке музыканты поют о том, что артисты получают популярность из-за запретов концертов, а не благодаря своему таланту.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Виктория Брылёва
Фото vk.com/pyatetazhki