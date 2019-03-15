В Новосибирске выставили на продажу квартиру советского писателя

Её предлагают вместе с обстановкой за 10 миллионов

В квартире оборудовано даже писательское рабочее место





В центре Новосибирска продают квартиру советского журналиста и писателя Давида Иохимовича — объявление появилось на портале N1.RU 7 марта и было обновлено 14 марта.







4-комнатная квартира площадью чуть меньше 110 кв. м находится на 2-м этаже «сталинки» на улице Ленина, 50. В квартире два санузла, она обставлена предметами советской эпохи: например, над письменным столом к стене прикреплены печатные машинки, в спальне с двумя кроватями стоит трюмо и висят старые театральные афиши, есть уголок с пианино, на кухне стоит холодильник «ЗиЛ.Москва», а под столик приспособлена швейная машинка Zinger.





В гостиной за очагом скрывается дополнительная кровать, над ним — тоже





Как рассказал риелтор агентства «Этажи» Алексей, который занимается продажей квартиры, она состоит из двух, объединённых специально для Давида Иохимовича на этапе строительства.







«Писательские квартиры всегда были большие. Ему дали такую, объединили две, по паспорту это идёт как 4-комнатная квартира без перепланировки», — пояснил он.







Сейчас она используется как хостел — это же назначение продавец предлагает сохранить как вариант её использования. Всего здесь сегодня 17 спальных мест, дополнительные кровати подняты к стенам и замаскированы обложками виниловых пластинок, изображениями книжных полок и камина.







Всего в квартире 17 спальных мест, замаскированных под предметы интерьера и декор





По словам Алексея, квартирой сейчас владеет сын Давида Иохимовича, он продаёт её из-за переезда.







Давид Иохимович — фронтовик, журналист и писатель-публицист, одним из его псевдонимов был «Д. Золотов». В Новосибирске были изданы его книги «Подвиг Кири Баева», «На чистую воду», «Содружество», «Живая легенда», «Нельзя не заметить», «Свет добрых людей. Очерки. Фельетоны» и другие. На доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска.







Ранее специалисты N1.RU нашли самую дорогу комнату на продаже — она расположена недалеко от дома писателя, а квартира в «сталинке» сохранила такую же советскую обстановку.