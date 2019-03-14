Молчавший об украденном керосине майор дал взятку сотруднику ФСБ и остался без погон
Майор военной части № 12739 Юрий Василюк пытался дать взятку в размере 150 тысяч рублей
Майора новосибирской военной части
По информации главного военного следственного управления, в сентябре 2018 года майор Юрий Василюк предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 150 тысяч рублей.
«Василюк предложил <…> взятку <…> за то, что последний не станет проводить соответствующих проверочных и оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению фактов хищения авиационного топлива в воинской части. Сотрудник правоохранительных органов сообщил вышестоящему руководству о состоявшемся разговоре», — сообщили в главном военном следственном управлении СК РФ.
Как рассказали следователи, после передачи денег майора Василюка задержали. Решением Новосибирского гарнизонного военного суда, бывшему майору назначен штраф в размере 1,1 миллиона рублей. Кроме того, его лишили права занимать определённые должности на госслужбе на 2 года и лишили звания «майор».
Сегодня, 14 марта, в новосибирском МКУ «Ритуальные услуги» на улице Потанинской прошли обыски: полицейские проводили следственные мероприятия по делу о получении взятки.
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Александр Сильченко
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