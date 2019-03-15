Новая Granta или старый BMW: сравниваем альтернативные модели ценой до 1 миллиона рублей

Lada Granta задает минимальную цену для новых автомобилей, и она неутешительна: 435 тысяч рублей за самую простую версию рестайлинговой модели





Цена новых автомобилей устремилась к новым высотам и рискует достигнуть Марса раньше человечества. А значит, всё больше людей смотрит в сторону подержанных машин. Мы сравнили предложения первичного и вторичного рынка для трех ценовых отметок, чтобы вам было проще ориентироваться в современном рынке автомобилей.







За последние четыре года новые машины неудержимо дорожали





При анализе мы использовали данные сервиса Auto.ru. Специалисты сайта предоставили нам усредненные данные о цене популярных моделей в зависимости от года выпуска. Разумеется, стоимость колеблется в широких пределах в зависимости от состояния автомобиля и комплектации, поэтому приведенные данные носят ознакомительный характер.











Цены на вторичном рынке, увы, подтянулись за первичным. Например, во второй половине 2016 года на рынок вышел кроссовер Hyundai Creta. Комплектация с кондиционером, двигателем 1,6 литра и передним приводом тогда стоила от 859 тысяч рублей. В нормальных условиях за истекшие 2,5 года её стоимость упала бы на 10–15%. На деле же Creta первых выпусков стоит чуть ли не дороже: 850–920 тысяч рублей.





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Точка отсчета — 500 тысяч







Интерес к подержанным машинам особенно силен в сегменте цен до 500 тысяч рублей. Если лет десть назад за эту сумму предлагался широкий ассортимент моделей вроде Ford Focus, Chevrolet Lacetti, SKODA Fabia, то сегодня — только Lada Granta (от 518 тысяч стоит Lada 4x4).





Даже если посмотреть автомобиль в возрасте 3–5 лет, скорее всего, это будет «бюджетник» вроде KIA Rio, Renault Logan и его производных. За полмиллиона можно подыскать и Ford Focus, хотя средний возраст будет уже ближе к 6–7 годам.





Если обычная «копейка» BMW в возрасте десяти лет стоит порядка 500 тысяч, то за такой кабриолет попросят значительно больше — 700–800 тысяч





А если душа желает праздника, за те же деньги можно подобрать Mercedes-Benz E-класса, но выпущенный в первой половине нулевых.







За этот «очкастый» экземпляр 2002 года просят ровно полмиллиона. Чего только стоят его колеса





Ходовая цена — 800 тысяч







Планку в 800 тысяч рублей мы выбрали потому, что на первичном рынке к ней тяготеет большинство так называемых «бюджетных» автомобилей в хороших комплектациях вроде Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo и даже топовые версии Lada Vesta.







За 800 тысяч есть широкий выбор седанов и лифтбэков С-класса в возрасте 3–5 лет. На снимке — SKODA Octavia, Toyota Corolla, Peugeot 408





Среди трехлеток за эти же деньги есть широкий выбор машин вроде Volkswagen Jetta и KIA Ceed, а среди пятилетних можно посмотреть Toyota Corolla — ликвидная модель теряет в цене медленнее прочих одноклассников.







Этот Land Rover Discovery выставлен за 791 тысячу рублей





Выбор десятилетних машин за эти деньги широк и соблазнителен, например, по данным Auto.ru, средняя цена реализуемых через сайт BMW 5-й серии 2009 года выпуска — 803 тысячи рублей. Любители приключений (во всех смыслах) за эту же сумму обратят внимание на Land Rover Discovery или Range Rover Sport.







Кроссоверы за 1 миллион рублей







За миллион предлагается немало легковушек, например, хотя ходовые версии новых автомобилей С-класса вроде Ford Focus, SKODA Octavia, KIA Ceed стоят больше. Кроме того, за последние годы выбор в этом сегменте существенно сократился, например, из России ушли Renault Megane и Fluence, Volkswagen Jetta, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Honda Civic и так далее. Акцент сместился на кроссоверы.







Renault Duster — второй по популярности кроссовер в России





Правда, если хочется новый аппарат с полным приводом и более-менее хорошей комплектацией, основной выбор россиян, судя по статистике, — это Renault Duster и родственные ему модели. Также можно посмотреть УАЗ «Патриот» в топовой версии и ряд китайских моделей. Не забудем и более дешевые Lada 4x4 и Chevrolet Niva.







Hyundai Creta лидирует по продажам среди новых кроссоверов. Минимальная стоимость нового автомобиля с полным приводом — 1,08 миллиона рублей





Зато среди подержанных машин ассортимент куда шире, и кого-то привлечет трехлетний Hyundai Creta в средних версиях: он уступает Duster по проходимости, но не имеет столь явных следов экономии. А среди пятилетних полноприводников можно посмотреть Nissan Qashqai, KIA Sportage, более крупный Mitsubishi Outlander или замахнуться на премиальный BMW X1 ещё с базовым задним приводом (сейчас X1 переведен на другую платформу).







Не машина, а пастила: за этот BMW X6 просят миллион рублей. Но нужно быть готовым к серьезным расходам, чему способствует привлекательность модели для угонщиков, а также агрессивный стиль езды, свойственный многим поклонникам марки





Но еще больше соблазнов ждет тех, кто не побоится смотреть десятилетние кроссоверы: выбор включает BMW X5/X6, Audi Q7, Infiniti FX, Mercedes-Benz ML и так далее.









Какой возраст оптимален







Плюсы новой машины — это заводская гарантия, известная предыстория (хотя битые экземпляры встречаются и в автосалонах) и максимальный остаточный ресурс.







Парадоксы нашего времени: этот KIA Picanto GT Line 2019 года выпуска стоит... 950 тысяч рублей. Автомобиль чуть крупнее Daewoo Matiz, оснащается 1,2-литровым 84-сильным мотором и четырехступенчатым автоматом





Минусы новых машин, помимо высокой цены, — это её быстрая потеря в первые годы. Сейчас эффект нивелирован общей инфляцией на рынке, что мы показали на примере Hyundai Creta, но в относительных величинах потеря стоимости в первые годы для новых автомобилей выше, чем для подержанных (при прочих равных).







Другой экстремальный пример: этот Maserati Quattroporte 2008 года за сумму около 1,1 миллиона рублей





Чем старше автомобиль — тем он «жирнее»: больше салон, мощнее моторы, богаче комплектация. Скажем, пятилетний разбег по возрасту позволяет купить автомобиль на один размерный класс больше и с лучшим оснащением.







Несколько лет назад мы сравнивали новую Lada Kalina и пятилетний Ford Focus за одинаковую цену: плюсы и минусы были у обоих вариантов





Обратная сторона «бэу»: увеличение рисков и стоимости потенциального ремонта, что особенно актуально для возрастных премиум-автомобилей — больший износ (и, возможно, битость) накладываются на общую сложность и дороговизну конструкции.







Отдельный вопрос при покупке подержанных автомобилей — их юридическая чистота, корректность пробега и отсутствие скрытых повреждений. Современные сервисы продажи автомобилей всё активнее используют «верификацию» автомобилей при выставлении объявления: при этом проверяют состояние и реалистичность пробега.







В любом случае невредно тщательно проверить машину самому, в том числе на ее залоговый статус: покупка закредитованного автомобиля сулит массу головной боли. Добросовестность покупки можно подтвердить, заверив у нотариуса результаты проверки автомобиля по реестру залогового имущества.





Слабые места и неудачные узлы есть практически у каждой марки: иногда подводит неудачный «робот», вариатор или двигатель с высоким расходом масла. Выбирая автомобиль, уделяйте внимание не только надежности марки/модели в целом, но и «репутации» наиболее дорогостоящих узлов: двигателя, трансмиссии, электронных систем





Покупатели подержанных машин частенько задаются вопрос, какая модель надежнее, но сегодня вопрос звучит не вполне корректно, потому что заведомо надежных марок и моделей практически не осталось. Львиную долю проблем владельцам доставляют конкретные агрегаты: скажем, неудачные модели двигателей или коробок передач.







При выборе в пользу возрастного и шикарного автомобиля имейте в виду и «естественные» траты вроде расходов на топливо, транспортный налог и страховку. Так, в ряде регионов с автомобилей мощнее 150 л. с. взимается транспортный налог более 7,5 тысячи рублей, а за автомобиль мощнее 250 л. с. — под 40 тысяч рублей и выше.







Риски поиметь проблемы с залоговым автомобилем сейчас ниже: с 2014 года действует система, которая позволяет добросовестным покупателям добиться правды в суде.







Несколько лет назад мы проводили детальное сравнение новой SKODA Octavia и подержанного Volvo XC70, а также новой Lada Kalina и подержанного Ford Focus.





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