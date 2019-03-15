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Новая Granta или старый BMW: сравниваем альтернативные модели ценой до 1 миллиона рублей

Удобная таблица позволит вам быстро сориентироваться в рыночной ситуации

Lada Granta задает минимальную цену для новых автомобилей, и она неутешительна: 435 тысяч рублей за самую простую версию рестайлинговой модели
Lada Granta задает минимальную цену для новых автомобилей, и она неутешительна: 435 тысяч рублей за самую простую версию рестайлинговой модели


Цена новых автомобилей устремилась к новым высотам и рискует достигнуть Марса раньше человечества. А значит, всё больше людей смотрит в сторону подержанных машин. Мы сравнили предложения первичного и вторичного рынка для трех ценовых отметок, чтобы вам было проще ориентироваться в современном рынке автомобилей.


За последние четыре года новые машины неудержимо дорожали
За последние четыре года новые машины неудержимо дорожали


При анализе мы использовали данные сервиса Auto.ru. Специалисты сайта предоставили нам усредненные данные о цене популярных моделей в зависимости от года выпуска. Разумеется, стоимость колеблется в широких пределах в зависимости от состояния автомобиля и комплектации, поэтому приведенные данные носят ознакомительный характер.


Новая Granta или старый BMW: сравниваем альтернативные модели ценой до 1 миллиона рублей


Цены на вторичном рынке, увы, подтянулись за первичным. Например, во второй половине 2016 года на рынок вышел кроссовер Hyundai Creta. Комплектация с кондиционером, двигателем 1,6 литра и передним приводом тогда стоила от 859 тысяч рублей. В нормальных условиях за истекшие 2,5 года её стоимость упала бы на 10–15%. На деле же Creta первых выпусков стоит чуть ли не дороже: 850–920 тысяч рублей.


Покупку автомобиля какого возраста вы считаете оптимальной?

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Точка отсчета — 500 тысяч


Интерес к подержанным машинам особенно силен в сегменте цен до 500 тысяч рублей. Если лет десть назад за эту сумму предлагался широкий ассортимент моделей вроде Ford Focus, Chevrolet Lacetti, SKODA Fabia, то сегодня — только Lada Granta (от 518 тысяч стоит Lada 4x4).


Даже если посмотреть автомобиль в возрасте 3–5 лет, скорее всего, это будет «бюджетник» вроде KIA Rio, Renault Logan и его производных. За полмиллиона можно подыскать и Ford Focus, хотя средний возраст будет уже ближе к 6–7 годам.


Если обычная «копейка» BMW в возрасте десяти лет стоит порядка 500 тысяч, то за такой кабриолет попросят значительно больше — 700–800 тысяч
Если обычная «копейка» BMW в возрасте десяти лет стоит порядка 500 тысяч, то за такой кабриолет попросят значительно больше — 700–800 тысяч


А если душа желает праздника, за те же деньги можно подобрать Mercedes-Benz E-класса, но выпущенный в первой половине нулевых.


За этот «очкастый» экземпляр 2002 года просят ровно полмиллиона. Чего только стоят его колеса
За этот «очкастый» экземпляр 2002 года просят ровно полмиллиона. Чего только стоят его колеса


Ходовая цена — 800 тысяч


Планку в 800 тысяч рублей мы выбрали потому, что на первичном рынке к ней тяготеет большинство так называемых «бюджетных» автомобилей в хороших комплектациях вроде Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo и даже топовые версии Lada Vesta.


За 800 тысяч есть широкий выбор седанов и лифтбэков С-класса в возрасте 3–5 лет. На снимке — SKODA Octavia, Toyota Corolla, Peugeot 408
За 800 тысяч есть широкий выбор седанов и лифтбэков С-класса в возрасте 3–5 лет. На снимке — SKODA Octavia, Toyota Corolla, Peugeot 408


Среди трехлеток за эти же деньги есть широкий выбор машин вроде Volkswagen Jetta и KIA Ceed, а среди пятилетних можно посмотреть Toyota Corolla — ликвидная модель теряет в цене медленнее прочих одноклассников.


Этот Land Rover Discovery выставлен за 791 тысячу рублей
Этот Land Rover Discovery выставлен за 791 тысячу рублей


Выбор десятилетних машин за эти деньги широк и соблазнителен, например, по данным Auto.ru, средняя цена реализуемых через сайт BMW 5-й серии 2009 года выпуска — 803 тысячи рублей. Любители приключений (во всех смыслах) за эту же сумму обратят внимание на Land Rover Discovery или Range Rover Sport.


Кроссоверы за 1 миллион рублей


За миллион предлагается немало легковушек, например, хотя ходовые версии новых автомобилей С-класса вроде Ford Focus, SKODA Octavia, KIA Ceed стоят больше. Кроме того, за последние годы выбор в этом сегменте существенно сократился, например, из России ушли Renault Megane и Fluence, Volkswagen Jetta, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Honda Civic и так далее. Акцент сместился на кроссоверы.


Renault Duster — второй по популярности кроссовер в России 
Renault Duster — второй по популярности кроссовер в России 


Правда, если хочется новый аппарат с полным приводом и более-менее хорошей комплектацией, основной выбор россиян, судя по статистике, — это Renault Duster и родственные ему модели. Также можно посмотреть УАЗ «Патриот» в топовой версии и ряд китайских моделей. Не забудем и более дешевые Lada 4x4 и Chevrolet Niva.


Hyundai Creta лидирует по продажам среди новых кроссоверов. Минимальная стоимость нового автомобиля с полным приводом — 1,08 миллиона рублей
Hyundai Creta лидирует по продажам среди новых кроссоверов. Минимальная стоимость нового автомобиля с полным приводом — 1,08 миллиона рублей


Зато среди подержанных машин ассортимент куда шире, и кого-то привлечет трехлетний Hyundai Creta в средних версиях: он уступает Duster по проходимости, но не имеет столь явных следов экономии. А среди пятилетних полноприводников можно посмотреть Nissan Qashqai, KIA Sportage, более крупный Mitsubishi Outlander или замахнуться на премиальный BMW X1 ещё с базовым задним приводом (сейчас X1 переведен на другую платформу).


Не машина, а пастила: за этот BMW X6 просят миллион рублей. Но нужно быть готовым к серьезным расходам, чему способствует привлекательность модели для угонщиков, а также агрессивный стиль езды, свойственный многим поклонникам марки
Не машина, а пастила: за этот BMW X6 просят миллион рублей. Но нужно быть готовым к серьезным расходам, чему способствует привлекательность модели для угонщиков, а также агрессивный стиль езды, свойственный многим поклонникам марки


Но еще больше соблазнов ждет тех, кто не побоится смотреть десятилетние кроссоверы: выбор включает BMW X5/X6, Audi Q7, Infiniti FX, Mercedes-Benz ML и так далее.


Новая Granta или старый BMW: сравниваем альтернативные модели ценой до 1 миллиона рублей


Какой возраст оптимален


Плюсы новой машины — это заводская гарантия, известная предыстория (хотя битые экземпляры встречаются и в автосалонах) и максимальный остаточный ресурс.


Парадоксы нашего времени: этот KIA Picanto GT Line 2019 года выпуска стоит... 950 тысяч рублей. Автомобиль чуть крупнее Daewoo Matiz, оснащается 1,2-литровым 84-сильным мотором и четырехступенчатым автоматом
Парадоксы нашего времени: этот KIA Picanto GT Line 2019 года выпуска стоит... 950 тысяч рублей. Автомобиль чуть крупнее Daewoo Matiz, оснащается 1,2-литровым 84-сильным мотором и четырехступенчатым автоматом


Минусы новых машин, помимо высокой цены, — это её быстрая потеря в первые годы. Сейчас эффект нивелирован общей инфляцией на рынке, что мы показали на примере Hyundai Creta, но в относительных величинах потеря стоимости в первые годы для новых автомобилей выше, чем для подержанных (при прочих равных).


Другой экстремальный пример: этот Maserati Quattroporte 2008 года за сумму около 1,1 миллиона рублей
Другой экстремальный пример: этот Maserati Quattroporte 2008 года за сумму около 1,1 миллиона рублей


Чем старше автомобиль — тем он «жирнее»: больше салон, мощнее моторы, богаче комплектация. Скажем, пятилетний разбег по возрасту позволяет купить автомобиль на один размерный класс больше и с лучшим оснащением.


Несколько лет назад мы сравнивали новую Lada Kalina и пятилетний Ford Focus за одинаковую цену: плюсы и минусы были у обоих вариантов
Несколько лет назад мы сравнивали новую Lada Kalina и пятилетний Ford Focus за одинаковую цену: плюсы и минусы были у обоих вариантов


Обратная сторона «бэу»: увеличение рисков и стоимости потенциального ремонта, что особенно актуально для возрастных премиум-автомобилей — больший износ (и, возможно, битость) накладываются на общую сложность и дороговизну конструкции.


Отдельный вопрос при покупке подержанных автомобилей — их юридическая чистота, корректность пробега и отсутствие скрытых повреждений. Современные сервисы продажи автомобилей всё активнее используют «верификацию» автомобилей при выставлении объявления: при этом проверяют состояние и реалистичность пробега.


В любом случае невредно тщательно проверить машину самому, в том числе на ее залоговый статус: покупка закредитованного автомобиля сулит массу головной боли. Добросовестность покупки можно подтвердить, заверив у нотариуса результаты проверки автомобиля по реестру залогового имущества.


Слабые места и неудачные узлы есть практически у каждой марки: иногда подводит неудачный «робот», вариатор или двигатель с высоким расходом масла. Выбирая автомобиль, уделяйте внимание не только надежности марки/модели в целом, но и «репутации» наиболее дорогостоящих узлов: двигателя, трансмиссии, электронных систем
Слабые места и неудачные узлы есть практически у каждой марки: иногда подводит неудачный «робот», вариатор или двигатель с высоким расходом масла. Выбирая автомобиль, уделяйте внимание не только надежности марки/модели в целом, но и «репутации» наиболее дорогостоящих узлов: двигателя, трансмиссии, электронных систем


Покупатели подержанных машин частенько задаются вопрос, какая модель надежнее, но сегодня вопрос звучит не вполне корректно, потому что заведомо надежных марок и моделей практически не осталось. Львиную долю проблем владельцам доставляют конкретные агрегаты: скажем, неудачные модели двигателей или коробок передач.


При выборе в пользу возрастного и шикарного автомобиля имейте в виду и «естественные» траты вроде расходов на топливо, транспортный налог и страховку. Так, в ряде регионов с автомобилей мощнее 150 л. с. взимается транспортный налог более 7,5 тысячи рублей, а за автомобиль мощнее 250 л. с. — под 40 тысяч рублей и выше.


Риски поиметь проблемы с залоговым автомобилем сейчас ниже: с 2014 года действует система, которая позволяет добросовестным покупателям добиться правды в суде.


Несколько лет назад мы проводили детальное сравнение новой SKODA Octavia и подержанного Volvo XC70, а также новой Lada Kalina и подержанного Ford Focus.


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