Потребитель дает сдачу: проверьте, легко ли вас обмануть в магазине
Полезный тест ко Дню защиты прав потребителей
15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей. Это повод, чтобы напомнить себе, что даже в булочной с самыми милыми продавцами вас может поджидать крендель с тараканом, а в продуктовом у дома вместо сахара попадутся камни. Что делать в такой ситуации? И где вежливость и уступчивость покупателя граничат с его правами?
Мы придумали тест, в котором описали типичные ситуации, случающиеся с людьми на рынке, в супермаркете, ателье и даже автобусе. Проверьте, легко ли обмануть вас?
Вы взяли сок с ценником 57 рублей за литр, но на кассе та же коробка пробивается уже как 90 рублей. Сколько заплатите?
- 57 рублей
- 90 рублей
Кондуктор в автобусе отказывается брать у вас купюру, потому что она слишком грязная. Что ответите ему?
- «Вы не правы!»
- «Ладно, сейчас поищу мелочь»
Вы покупаете bluetooth-колонку. Срок годности на коробке — 12 месяцев, а продавец уверяет — шесть! Кому поверите?
- Продавцу
- Коробке
В парикмахерской вас подстригли короче, чем вы просили! Что делать?
- Не платить за стрижку
- Заплатить, смириться и отращивать
Вы купили джинсы и тем же вечером надели их на прогулку. Замечаете, что они вам велики и вообще некрасиво смотрятся. Решаете завтра же вернуться в магазин и обменять на размер поменьше...
- Получится
- Не получится
Вы обратились в ателье с просьбой сшить к весне пальто. Заплатили пять тысяч рублей за ткань и работу мастера. Через неделю вам перезванивают и говорят, что материалы подорожали, а значит, доплатить придется еще тысячу рублей. Раскошелитесь?
- Ни за что
- Придется, пальто же нужно!
В колбасном отделе вы покупаете сервелат и просите сразу же его нарезать, но сотрудник магазина почему-то отказывается. Он прав?
- Прав
- Не прав
В магазине прямо к вашим ногам падает бутылка и разбивается! Кто за нее заплатит?
- Вы
- Магазин
Купили в магазине сахар, а дома обнаружили, что в коробке — камни. Как жить?
- Возвращаться в магазин и возвращать товар
- Смириться и больше в этом магазине сахар не покупать
Типичная история: на кассе вам сказали, что сдачи нет. Будете требовать или уйдете без покупок?
- Буду требовать, чтобы сдачу нашли
- Разменяю деньги в другом месте
Охраннику магазина кажется, что вы прихватили жвачку на кассе. Он грозится вас обыскать…
- И будет прав
- Будет не прав
Правильные ответы: 5/10
Пересчитайте сдачу! С потребительским правом вы не знакомы, но сегодня отличный день, чтобы его изучить
Правильные ответы: 5/10
Сколько вешать в граммах, вы знаете точно, а вот по какому ценнику платить — не всегда
Правильные ответы: 5/10
Вы из Роспотребнадзора? Выдержки из законов вы знаете наизусть, и обмануть вас сложно!
Отношения потребителя с продавцами, парикмахерами, консультантами и прочими работниками сферы услуг регулируются множеством документов, но главное ваше оружие — это Гражданский кодекс и закон «О защите прав потребителей». В отдельных случаях стоит почитать правила продажи товаров по образцам или свод правил продажи товаров дистанционным способом, а также о продажах отдельных видов товаров.
Если купили некачественный товар или вам не понравилось, как вас обслужили — обращайтесь в местный Роспотребнадзор. Если охранник применяет физическую силу или продавец требует показать содержимое сумки — в полицию. Вернуть деньги можно, написав претензию, а в отдельных случаях — через суд.
Мария Захарова