Потребитель дает сдачу: проверьте, легко ли вас обмануть в магазине

Куда идти, если обманули на кассе или криво подстригли?





15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей. Это повод, чтобы напомнить себе, что даже в булочной с самыми милыми продавцами вас может поджидать крендель с тараканом, а в продуктовом у дома вместо сахара попадутся камни. Что делать в такой ситуации? И где вежливость и уступчивость покупателя граничат с его правами?







Мы придумали тест, в котором описали типичные ситуации, случающиеся с людьми на рынке, в супермаркете, ателье и даже автобусе. Проверьте, легко ли обмануть вас?







Вы взяли сок с ценником 57 рублей за литр, но на кассе та же коробка пробивается уже как 90 рублей. Сколько заплатите?

57 рублей

90 рублей





Кондуктор в автобусе отказывается брать у вас купюру, потому что она слишком грязная. Что ответите ему?

«Вы не правы!»

«Ладно, сейчас поищу мелочь»





Вы покупаете bluetooth-колонку. Срок годности на коробке — 12 месяцев, а продавец уверяет — шесть! Кому поверите?

Продавцу

Коробке





В парикмахерской вас подстригли короче, чем вы просили! Что делать?

Не платить за стрижку

Заплатить, смириться и отращивать





Вы купили джинсы и тем же вечером надели их на прогулку. Замечаете, что они вам велики и вообще некрасиво смотрятся. Решаете завтра же вернуться в магазин и обменять на размер поменьше...

Получится

Не получится





Вы обратились в ателье с просьбой сшить к весне пальто. Заплатили пять тысяч рублей за ткань и работу мастера. Через неделю вам перезванивают и говорят, что материалы подорожали, а значит, доплатить придется еще тысячу рублей. Раскошелитесь?

Ни за что

Придется, пальто же нужно!





В колбасном отделе вы покупаете сервелат и просите сразу же его нарезать, но сотрудник магазина почему-то отказывается. Он прав?

Прав

Не прав





В магазине прямо к вашим ногам падает бутылка и разбивается! Кто за нее заплатит?

Вы

Магазин





Купили в магазине сахар, а дома обнаружили, что в коробке — камни. Как жить?

Возвращаться в магазин и возвращать товар

Смириться и больше в этом магазине сахар не покупать





Типичная история: на кассе вам сказали, что сдачи нет. Будете требовать или уйдете без покупок?

Буду требовать, чтобы сдачу нашли

Разменяю деньги в другом месте





Охраннику магазина кажется, что вы прихватили жвачку на кассе. Он грозится вас обыскать…

И будет прав

Будет не прав









Потребитель дает сдачу: проверьте, легко ли вас обмануть в магазине Правильные ответы: 5/10 Пересчитайте сдачу! С потребительским правом вы не знакомы, но сегодня отличный день, чтобы его изучить Пройти тест еще раз

Потребитель дает сдачу: проверьте, легко ли вас обмануть в магазине Правильные ответы: 5/10 Сколько вешать в граммах, вы знаете точно, а вот по какому ценнику платить — не всегда Пройти тест еще раз

Потребитель дает сдачу: проверьте, легко ли вас обмануть в магазине Правильные ответы: 5/10 Вы из Роспотребнадзора? Выдержки из законов вы знаете наизусть, и обмануть вас сложно! Пройти тест еще раз





Отношения потребителя с продавцами, парикмахерами, консультантами и прочими работниками сферы услуг регулируются множеством документов, но главное ваше оружие — это Гражданский кодекс и закон «О защите прав потребителей». В отдельных случаях стоит почитать правила продажи товаров по образцам или свод правил продажи товаров дистанционным способом, а также о продажах отдельных видов товаров.





Если купили некачественный товар или вам не понравилось, как вас обслужили — обращайтесь в местный Роспотребнадзор. Если охранник применяет физическую силу или продавец требует показать содержимое сумки — в полицию. Вернуть деньги можно, написав претензию, а в отдельных случаях — через суд.