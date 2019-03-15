тест

Потребитель дает сдачу: проверьте, легко ли вас обмануть в магазине

Полезный тест ко Дню защиты прав потребителей

Куда идти, если обманули на кассе или криво подстригли?
Куда идти, если обманули на кассе или криво подстригли?


15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей. Это повод, чтобы напомнить себе, что даже в булочной с самыми милыми продавцами вас может поджидать крендель с тараканом, а в продуктовом у дома вместо сахара попадутся камни. Что делать в такой ситуации? И где вежливость и уступчивость покупателя граничат с его правами?


Мы придумали тест, в котором описали типичные ситуации, случающиеся с людьми на рынке, в супермаркете, ателье и даже автобусе. Проверьте, легко ли обмануть вас?


Вы взяли сок с ценником 57 рублей за литр, но на кассе та же коробка пробивается уже как 90 рублей. Сколько заплатите?

  • 57 рублей
  • 90 рублей


Кондуктор в автобусе отказывается брать у вас купюру, потому что она слишком грязная. Что ответите ему?

  • «Вы не правы!»
  • «Ладно, сейчас поищу мелочь»


Вы покупаете bluetooth-колонку. Срок годности на коробке — 12 месяцев, а продавец уверяет — шесть! Кому поверите?

  • Продавцу
  • Коробке


В парикмахерской вас подстригли короче, чем вы просили! Что делать?

  • Не платить за стрижку
  • Заплатить, смириться и отращивать


Вы купили джинсы и тем же вечером надели их на прогулку. Замечаете, что они вам велики и вообще некрасиво смотрятся. Решаете завтра же вернуться в магазин и обменять на размер поменьше...

  • Получится
  • Не получится


Вы обратились в ателье с просьбой сшить к весне пальто. Заплатили пять тысяч рублей за ткань и работу мастера. Через неделю вам перезванивают и говорят, что материалы подорожали, а значит, доплатить придется еще тысячу рублей. Раскошелитесь?

  • Ни за что
  • Придется, пальто же нужно!


В колбасном отделе вы покупаете сервелат и просите сразу же его нарезать, но сотрудник магазина почему-то отказывается. Он прав?

  • Прав
  • Не прав


В магазине прямо к вашим ногам падает бутылка и разбивается! Кто за нее заплатит?

  • Вы
  • Магазин


Купили в магазине сахар, а дома обнаружили, что в коробке — камни. Как жить?

  • Возвращаться в магазин и возвращать товар
  • Смириться и больше в этом магазине сахар не покупать


Типичная история: на кассе вам сказали, что сдачи нет. Будете требовать или уйдете без покупок?

  • Буду требовать, чтобы сдачу нашли
  • Разменяю деньги в другом месте


Охраннику магазина кажется, что вы прихватили жвачку на кассе. Он грозится вас обыскать…

  • И будет прав
  • Будет не прав



Потребитель дает сдачу: проверьте, легко ли вас обмануть в магазине

Правильные ответы: 5/10

Пересчитайте сдачу! С потребительским правом вы не знакомы, но сегодня отличный день, чтобы его изучить

Пройти тест еще раз
Потребитель дает сдачу: проверьте, легко ли вас обмануть в магазине

Правильные ответы: 5/10

Сколько вешать в граммах, вы знаете точно, а вот по какому ценнику платить — не всегда

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Потребитель дает сдачу: проверьте, легко ли вас обмануть в магазине

Правильные ответы: 5/10

Вы из Роспотребнадзора? Выдержки из законов вы знаете наизусть, и обмануть вас сложно!

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Отношения потребителя с продавцами, парикмахерами, консультантами и прочими работниками сферы услуг регулируются множеством документов, но главное ваше оружие — это Гражданский кодекс и закон «О защите прав потребителей». В отдельных случаях стоит почитать правила продажи товаров по образцам или свод правил продажи товаров дистанционным способом, а также о продажах отдельных видов товаров.


Если купили некачественный товар или вам не понравилось, как вас обслужили — обращайтесь в местный Роспотребнадзор. Если охранник применяет физическую силу или продавец требует показать содержимое сумки — в полицию. Вернуть деньги можно, написав претензию, а в отдельных случаях — через суд.

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