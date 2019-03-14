Сова почти месяц плутала по цеху на Станционной, пока её не спас работник завода

Птицу смогли поймать, когда у нее уже не осталось сил для полёта





Работник Новосибирского металлургического завода имени Кузьмина спас сову, которая залетела в один из цехов и чуть не умерла от сильного истощения.





Птица летала по заводскому цеху почти месяц.





«Я работаю на заводе Кузьмина. Сова залетела в цех, летала долго и упорно. <…> Цех большой. Я посматривал за ней и заметил, что она стала низко летать. Видимо, оголодала. Ну и всё, я ее поймал руками просто и увёз домой. А потом уже позвонил волонтёрам. <…>







На моей памяти она летала по цеху недели три, но говорят, что месяц с небольшим»,



— рассказал корреспонденту НГС сотрудник завода Александр, который и поймал птицу.





Как рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, при поступлении у совы диагностировали крайнюю степень истощения.





«Сова была очень худой, очень давно не ела. У птицы было обезвоживание и начали отказывать внутренние органы. Плюс ко всему она была измазана мазутом. <...> Мы её отмыли, начали лечить. Сова жива, уже потихоньку начинает охотиться на кур», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.





В начале года волонтёры из ЦРДЖ выходили раненного ястреба-тетеревятника — ветеринары обнаружили у птицы огнестрельное ранение.

