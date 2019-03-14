Новосибирцы переключились с кроссовера Hyundai Creta на легковушку KIA Rio

В Новосибирске по итогам января-февраля 2019 года кроссовер Hyundai Creta перестал быть абсолютным лидером продаж среди новых машин. Вместо него потребители больше уделяют внимание легковой KIA Rio.

«За два месяца в Новосибирской области продана 161 штука KIA Rio. Hyundai Creta продано 135 штук», — уточнила Виктория Лобода, специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат».

В топ-5 лучших новых машин по итогам двух месяцев также вошли Hyundai Solaris (127 штук), Lada Granta (110 штук), Renault Logan (90 штук).