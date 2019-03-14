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Авто

Новосибирцы переключились с кроссовера Hyundai Creta на легковушку KIA Rio

В Новосибирске сменился лидер продаж среди новых машин

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KIA Rio стоит от 764 900 до 1 074 900 рублей

Фото: kia.ru

В Новосибирске по итогам января-февраля 2019 года кроссовер Hyundai Creta перестал быть абсолютным лидером продаж среди новых машин. Вместо него потребители больше уделяют внимание легковой KIA Rio.

«За два месяца в Новосибирской области продана 161 штука KIA Rio. Hyundai Creta продано 135 штук», — уточнила Виктория Лобода, специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат». 

В топ-5 лучших новых машин по итогам двух месяцев также вошли Hyundai Solaris (127 штук), Lada Granta (110 штук), Renault Logan (90 штук). 

KIA Rio — бюджетный автомобиль класса В, который сейчас продается по цене от 764 900 до 1 074 900 рублей. Кроссовер Hyundai Creta (сегмент В-SUV) стоит от 947 000 до 1 450 000 рублей.

Понравилось? Тогда почитайте, что думают москвичи о манере езды в Новосибирске: они считают, что новосибирцы тормозят, шарахаются и медленно едут.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото kia.ru

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ТЕКСТ

Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Hyundai CretaKIA Rioновые авто

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КОММЕНТАРИИ (13)

Свистун🐓{Петух}🐓-с-приплясом
14 март 2019 в 19:55

езжу на вишневой девятке ;)
это лучшее хендаев ;)

Ух ты.
14 март 2019 в 20:11

Дак может всё дело в том, что Creta, дороже?
И если бы Лада Гранта стоила тысяч 350, то она бы вообще покупалась как горячие пирожки?

Свистун-с-приплясом
14 март 2019 в 19:51

Я купил себе лясопед. Нету денег на покупку дорогих автомобилей.

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