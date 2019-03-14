Новосибирцы переключились с кроссовера Hyundai Creta на легковушку KIA Rio

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KIA Rio стоит от
В Новосибирске по итогам января-февраля 2019 года кроссовер Hyundai Creta перестал быть абсолютным лидером продаж среди новых машин. Вместо него потребители больше уделяют внимание легковой KIA Rio.
«За два месяца в Новосибирской области продана 161 штука KIA Rio. Hyundai Creta продано 135 штук», — уточнила Виктория Лобода, специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат».
В топ-5 лучших новых машин по итогам двух месяцев также вошли Hyundai Solaris (127 штук), Lada Granta (110 штук), Renault Logan (90 штук).
KIA Rio — бюджетный автомобиль класса В, который сейчас продается по цене от
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Дмитрий Косенко
Фото kia.ru
Дак может всё дело в том, что Creta, дороже?
И если бы Лада Гранта стоила тысяч 350, то она бы вообще покупалась как горячие пирожки?