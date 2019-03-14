Там темно и страшно: власти отказались продлевать автобусный маршрут до посёлка умных новосибирцев
Поэтому им приходится ходить пешком 2 километра до ближайшей остановки
Жители коттеджного посёлка «Горки Академпарка» под Новосибирском попросили на километр продлить маршруты автобусов
О сложившейся ситуации в редакцию НГС сообщила жительница «Горок Академпарка» Ирина Перковская.
Она пояснила, что сейчас автобусы
«Ничего там не чищено. Просто само по себе как тает, так и тает», — пояснила Ирина Перковская.
По её словам, жители коттеджного посёлка «Горки Академпарка» пытаются добиться того, чтобы маршруты автобусов продлили до их жилого комплекса. В прошлом месяце они обратились с этой просьбой сразу в несколько ведомств, включая министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. В тексте обращения, в частности, говорится о том, что ещё летом прошлого года на въезде в «Горки Академпарка» появился павильон для будущей остановки. Ирина Перковская уточнила, что его установил Технопарк, курировавший и строительство самого коттеджного посёлка.
«Горки Академпарка» — жилищный проект Технопарка. Коттеджи, квартиры в малоэтажных домах и дуплексы, строящиеся в посёлке Ложок, предназначены для сотрудников компаний-резидентов Академпарка и организаций СО РАН.
Сегодня из министерства транспорта пришёл ответ за подписью главы ведомства Анатолия Костылевского (копия есть в редакции НГС). В письме сообщается, что ещё в конце января представители администраций Новосибирского района, Барышевского сельсовета и Технопарка обследовали участок дороги от остановки «Солнечная» до предполагаемой новой остановки.
«В результате обследования установлено, что на указанном промежутке отсутствует стационарное электрическое освещение протяжённостью 1 километр. По заключению комиссии, данное обстоятельство является нарушением безопасности дорожного движения», — говорится в ответе министерства.
В сообщении поясняется, что протяжённость дороги от детского сада «Лесная сказка» (Солнечная, 1А) до въезда в ЖК «Горки Академпарка» (бульвар Леонардо да Винчи, 2) — чуть больше километра. При этом только половина этой дороги включена в реестр муниципальной собственности Новосибирского района, а вторую половину ещё только оформляют в его собственность. После того как оформление закончится, дорогу полностью передадут в муниципальную собственность Барышевского сельсовета, и только затем сельская администрация займётся уличным освещением участка.
После того как дорога будет освещена, администрация Новосибирского района снова её обследует. И если результаты проверки будут удовлетворительными, минтранс региона внесёт изменения в схему и расписание автобусов
Ирина Перковская подчёркивает, что фонарей нет и на всей протяжённости дороги от Академгородка до посёлка Ложок, но при этом автобусы по ней ходят, в том числе и по темноте.
«А что касается вот этого участка — они встали в позу», — возмущается Ирина Перковская.
Корреспондент НГС направила запрос в областное министерство транспорта и дорожного хозяйства с просьбой уточнить, не может ли ведомство поспособствовать тому, чтобы процесс приведения дороги в нормативное состояние для продления маршрутов ускорился.
Ранее жители коттеджного посёлка «Горки Академпарка» жаловались на засыпанные снегом дороги — по ним не могли проехать машины.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Ирины Перковской (1, 3–5), фрагмент справочника 2ГИС (2)