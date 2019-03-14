Там темно и страшно: власти отказались продлевать автобусный маршрут до посёлка умных новосибирцев

Возле коттеджного посёлка уже есть остановочный павильон, но автобусы сюда не ездят





Жители коттеджного посёлка «Горки Академпарка» под Новосибирском попросили на километр продлить маршруты автобусов № 107 и 107К — власти региона им отказали из-за того, что вдоль дороги к жилому комплексу нет фонарей.







О сложившейся ситуации в редакцию НГС сообщила жительница «Горок Академпарка» Ирина Перковская.







Она пояснила, что сейчас автобусы № 107 и 107К доезжают только до остановки «Солнечная» возле детского сада «Лесная сказка» в посёлке Ложок. Чтобы добраться до этой остановки, некоторым жителям «Горок» приходится идти около двух километров. Люди идут из коттеджного посёлка по проезжей части улицы Солнечной — тротуары вдоль дороги к остановке завалены снегом.







«Ничего там не чищено. Просто само по себе как тает, так и тает», — пояснила Ирина Перковская.







По её словам, жители коттеджного посёлка «Горки Академпарка» пытаются добиться того, чтобы маршруты автобусов продлили до их жилого комплекса. В прошлом месяце они обратились с этой просьбой сразу в несколько ведомств, включая министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. В тексте обращения, в частности, говорится о том, что ещё летом прошлого года на въезде в «Горки Академпарка» появился павильон для будущей остановки. Ирина Перковская уточнила, что его установил Технопарк, курировавший и строительство самого коттеджного посёлка.





«Горки Академпарка» — жилищный проект Технопарка. Коттеджи, квартиры в малоэтажных домах и дуплексы, строящиеся в посёлке Ложок, предназначены для сотрудников компаний-резидентов Академпарка и организаций СО РАН.







Жители «Горок Академпарка» добиваются продления автобусных маршрутов от конечной остановки возле детского сада до своих домов





Сегодня из министерства транспорта пришёл ответ за подписью главы ведомства Анатолия Костылевского (копия есть в редакции НГС). В письме сообщается, что ещё в конце января представители администраций Новосибирского района, Барышевского сельсовета и Технопарка обследовали участок дороги от остановки «Солнечная» до предполагаемой новой остановки.







«В результате обследования установлено, что на указанном промежутке отсутствует стационарное электрическое освещение протяжённостью 1 километр. По заключению комиссии, данное обстоятельство является нарушением безопасности дорожного движения», — говорится в ответе министерства.







В сообщении поясняется, что протяжённость дороги от детского сада «Лесная сказка» (Солнечная, 1А) до въезда в ЖК «Горки Академпарка» (бульвар Леонардо да Винчи, 2) — чуть больше километра. При этом только половина этой дороги включена в реестр муниципальной собственности Новосибирского района, а вторую половину ещё только оформляют в его собственность. После того как оформление закончится, дорогу полностью передадут в муниципальную собственность Барышевского сельсовета, и только затем сельская администрация займётся уличным освещением участка.







После того как дорога будет освещена, администрация Новосибирского района снова её обследует. И если результаты проверки будут удовлетворительными, минтранс региона внесёт изменения в схему и расписание автобусов № 107 и 107К, говорится в ответе ведомства.







Ирина Перковская подчёркивает, что фонарей нет и на всей протяжённости дороги от Академгородка до посёлка Ложок, но при этом автобусы по ней ходят, в том числе и по темноте.







«А что касается вот этого участка — они встали в позу», — возмущается Ирина Перковская.

















Корреспондент НГС направила запрос в областное министерство транспорта и дорожного хозяйства с просьбой уточнить, не может ли ведомство поспособствовать тому, чтобы процесс приведения дороги в нормативное состояние для продления маршрутов ускорился.







Тротуары на дороге к остановке завалены снегом — прохожим приходится идти по проезжей части





Ранее жители коттеджного посёлка «Горки Академпарка» жаловались на засыпанные снегом дороги — по ним не могли проехать машины.

