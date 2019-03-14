В детские сады Новосибирска запишут рекордное количество детей — их массово везут из других городов

В этом году сады выпустят 18 тысяч детей, а набрать придётся почти 20 тысяч

Из года в год в Новосибирске растёт количество детей среднего детсадовского возраста — от 3 лет





В Новосибирске начали комплектовать детские сады — в этом году они примут рекордные 19,5 тысячи детей.





Об этом сегодня, 14 марта, рассказал начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. По его словам, в приоритете у чиновников дать места детям в возрасте от 3 лет — многих привозят из соседних стран и регионов.





«По текущему году у нас из дошкольных учреждений выпустятся чуть более 18 тысяч детей, скомплектовать мы планируем более 19,5 тысяч.





<...> Мы были бы в прогнозах достаточно аккуратны, потому что город прирастает не только за счёт естественных процессов, но и большую роль здесь играют процессы, которые мы называем миграционными. Начинается прежде всего с территории Новосибирской области, с близлежащих регионов, — это очень активно наблюдаем за последние годы. <...> Мы сегодня видим приток из Кемеровской области, с Алтайского края, достаточно большой приток русскоязычного населения с территории Казахстана. Омская область тоже — в последнее время мы такое передвижение видим», — рассказал он и добавил, что в Новосибирске замечают прирост количества детей возрастом 3–7 лет на 3–4 тысячи каждый год.







По его словам, самая проблемная ситуация с местами в детских садах города сложилась в Октябрьском районе — на МЖК, Плющихинском, Шевченковском жилмассиве, а также в районе улиц Большевистской, Никитина и Панфиловцев. Кроме того, проблемы с местами в детсадах наблюдают в некоторых жилмассивах Ленинского и Калининского районов.





Рамиль Ахметгареев добавил, что сегодня в Новосибирске работает 270 детсадов. К концу этого года должны построить ещё семь, в том числе один в Первомайском районе, сваи которого начали забивать ещё в прошлом году.