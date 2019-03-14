Слишком много секретов: новосибирский архив закрыл доступ к документам КГБ
Бумаги будут проверять на наличие секретной информации
Государственный архив Новосибирской области закрыл доступ к нескольким фондам управления НКВД по Новосибирской области Западно-Сибирского края СССР.
О закрытии доступа к фондам корреспонденту НГС сообщил сибиряк Денис Карагодин, который занимается расследованием расстрела своего прадеда Степана Карагодина в 1938 году.
Карагодин предоставил редакции НГС фотографию приказа, подписанного директором Государственного архива Новосибирской области России Владимиром Широковым 11 марта.
«Закрыли не только мне, а всем. <...> Закрытый фонд использовался нами как уточняющий и верифицирующий источник. Точнее, даже как один из источников. Поэтому особой потери для нас нет, но для других исследователей — да. Такая чистка не первая, с который мы сталкиваемся. Мы к подобному привыкли. Вообще, это такая даже рутина, но в этот раз решили ударить по площадям, из пушки по воробьям, с известным результатом», — отметил Денис Карагодин.
Как следует из текста приказа, доступ к архивным документам закрыт из-за возможного наличия в документах секретных данных.
«Приказываю: закрыть на период с 11 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года для использования в читальном зале [архива], сотрудниками [архива] фонды: № П-460 "Первичная организация Коммунистической партии Советского Союза Управления Комитета государственной безопасности по Новосибирской области" опись
В госархиве Новосибирской области корреспонденту НГС отказались оперативно комментировать приказ, попросив направить официальный запрос.
Карагодин уверен, что подобный запрет связан именно с его деятельностью. «Мы напрямую связываем закрытие архивных фондов с нашей расследовательской работой и работой сил, нас поддерживающих. <...> Проводимое нами расследование ведется по сотрудникам НКВД СССР, по большей части сотрудникам управления НКВД по Новосибирской области <...>. Работаем мы по этим сотрудникам не первый год», — уточнил исследователь.
По его словам, основная цель расследования — привлечь причастных к расстрелу к уголовной ответственности. «Сведения о причастных публикуются на сайте расследования, позже <...> [им] будет дата соответствующая правовая оценка компетентными органами Российской Федерации. Мы рассчитываем, что все они (причастные к убийству Степана Карагодина. — Прим. ред.) будут привлечены к уголовной ответственности. Физическая смерть этому не помеха», — пояснил Денис Карагодин.
Исследователь сообщил, что сейчас документально подтверждена причастность 33 человек к расстрелу Степана Карагодина. Подозреваемыми к убийству прадеда сибиряк считает около 100 человек.
В ноябре 2016 года Денис Карагодин рассказал НГС о том, что управление ФСБ по Новосибирской области предоставило ему точные данные о расстреле его предка — он получил скан акта о приведении в исполнение смертного приговора в отношении нескольких осуждённых, включая его предка.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова