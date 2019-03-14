Слишком много секретов: новосибирский архив закрыл доступ к документам КГБ

Сибиряк связывает закрытие фондов с его расследованием





Государственный архив Новосибирской области закрыл доступ к нескольким фондам управления НКВД по Новосибирской области Западно-Сибирского края СССР.





О закрытии доступа к фондам корреспонденту НГС сообщил сибиряк Денис Карагодин, который занимается расследованием расстрела своего прадеда Степана Карагодина в 1938 году.





Карагодин предоставил редакции НГС фотографию приказа, подписанного директором Государственного архива Новосибирской области России Владимиром Широковым 11 марта.





«Закрыли не только мне, а всем. <...> Закрытый фонд использовался нами как уточняющий и верифицирующий источник. Точнее, даже как один из источников. Поэтому особой потери для нас нет, но для других исследователей — да. Такая чистка не первая, с который мы сталкиваемся. Мы к подобному привыкли. Вообще, это такая даже рутина, но в этот раз решили ударить по площадям, из пушки по воробьям, с известным результатом», — отметил Денис Карагодин.





Приказ подписан директором Государственного архива Новосибирской области России Владимиром Широковым





Как следует из текста приказа, доступ к архивным документам закрыт из-за возможного наличия в документах секретных данных.





«Приказываю: закрыть на период с 11 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года для использования в читальном зале [архива], сотрудниками [архива] фонды: № П-460 "Первичная организация Коммунистической партии Советского Союза Управления Комитета государственной безопасности по Новосибирской области" опись № 1 в количестве 913 единиц хранения; № П-1204 "Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза Управления внутренних дел по Новосибирской области" опись № 1 в количестве 262 единиц хранения», — говорится в тексте документа.





В госархиве Новосибирской области корреспонденту НГС отказались оперативно комментировать приказ, попросив направить официальный запрос.





Карагодин уверен, что подобный запрет связан именно с его деятельностью. «Мы напрямую связываем закрытие архивных фондов с нашей расследовательской работой и работой сил, нас поддерживающих. <...> Проводимое нами расследование ведется по сотрудникам НКВД СССР, по большей части сотрудникам управления НКВД по Новосибирской области <...>. Работаем мы по этим сотрудникам не первый год», — уточнил исследователь.





По его словам, основная цель расследования — привлечь причастных к расстрелу к уголовной ответственности. «Сведения о причастных публикуются на сайте расследования, позже <...> [им] будет дата соответствующая правовая оценка компетентными органами Российской Федерации. Мы рассчитываем, что все они (причастные к убийству Степана Карагодина. — Прим. ред.) будут привлечены к уголовной ответственности. Физическая смерть этому не помеха», — пояснил Денис Карагодин.





Исследователь сообщил, что сейчас документально подтверждена причастность 33 человек к расстрелу Степана Карагодина. Подозреваемыми к убийству прадеда сибиряк считает около 100 человек.





В ноябре 2016 года Денис Карагодин рассказал НГС о том, что управление ФСБ по Новосибирской области предоставило ему точные данные о расстреле его предка — он получил скан акта о приведении в исполнение смертного приговора в отношении нескольких осуждённых, включая его предка.