«Доктор был зелёного цвета»: пациенты просидели 5 часов в очереди к врачу и сняли его на видео

Скорая помощь отвезла сибирячку с высоким давлением в больницу № 12, но 59-летняя пациентка просидела в очереди 5 часов, а в стационар так и не попала. Её дочь возмутилась поведением дежурного врача, вступившего в конфликт с её матерью, и сняла его на видео. В самой больнице отмечают, что доктор никому не грубил.

Инцидент случился ещё 11 марта. Как описывает сибирячка Ольга Шипшина, у её 59-летней матери Галины Рыкуновой уже две недели зашкаливает давление, поднимаясь до отметки 200. Сначала она попала на приём к терапевту поликлиники № 1, но врач так и не назначил ей лечение и перенаправил в кабинет неотложной помощи, затем при участии заведующей пациентке уже вызвали скорую помощь. Медики отвезли Галину Рыкунову в горбольницу № 12 на улице Трикотажной.



«К 19:15 приезжаем уже на скорой в больницу — и мы там сидим 5 часов! Непонятно, по какой причине главврач не выставила ещё хотя бы двух врачей приёмного [отделения, был] только один врач. Как мне объяснила заместитель главврача [на следующий день] — она сказала, что это согласно штатному расписанию. Я говорю: "Всё понятно, но это же больница, есть же внештатное расписание, когда форс-мажорная ситуация?". По пять часов сидят люди больные, которые по скорой [здесь оказались]!» — возмутилась дочь пациентки Ольга Шипшина.

На шестой час ожидания Галину Рыкунову пригласили в кабинет дежурного врача, но, по словам дочери, доктор, вместо того чтобы начать приём, начал утверждать, что ему на мобильный телефон звонили родственники пациента и угрожали. Он спросил, были ли звонившие родственниками Галины Рыкуновой.

«Время — начало первого ночи уже, 00:30... И он её обвиняет в том, что её родственники звонили ему на сотовый с угрозами <…> Я на него смотрю и говорю: "Я вас вообще в первый раз вижу, я никому не звонила, вы о чём! Мы здесь сидим 5 часов — и к нам какие-то претензии предъявляете, вообще на каком основании такое говорите?". Он начинает оправдываться, потому что больше некому, что ваша мама только одна с давлением, а родственница как раз угрожала, что кто-то с давлением сидит долго», — объяснила дочь пациентки.



Она стала снимать врача на телефон и возмущаться во время приёма — врачу же в этот момент позвонили на мобильный. Ольга Шипшина заверила, что слышала, как доктора просили кого-то принять, но он быстро прекратил разговор и попросил его не снимать.



Фрагмент приёма у дежурного врача больницы № 12 — пациентка и её дочь недовольны общением с врачом, который не стал класть Галину Рыкунову в больницу

Врач не стал госпитализировать пациентку, несмотря на её плохое самочувствие, но предложил ей лекарство для снижения давления и обратиться к терапевту. В ответ Ольга Шипшина пожаловалась на врача горбольницы № 12 и на терапевта поликлиники № 1 в минздрав и журналистам.

Как объяснила корреспонденту НГС главный врач больницы № 12 Лариса Федина, 11 марта врач Денис Анатольевич (его фамилию она называть не стала) заступил на дежурство в 16:15, а к 8:00 следующего дня он принял в стационар 35 человек. Второй доктор был в стационаре — он пытался совместить обходы в переполненных палатах (людей приходилось класть и на койки в коридор) с приёмом новых пациентов.

Скорая помощь привезла в тот день очень много новосибирцев с разными патологиями — от сердечно-сосудистых до пневмоний, и каждому человеку нужно было сделать анализы.



«Я эту ситуацию описала в минздрав сразу же, но такой наплыв никто не может выдержать. Все же люди. Уже работать некому из-за этих жалоб, если честно. Можно же зайти: "Доктор, посмотрите пожалуйста, маму — в первую очередь", — можно же так сделать? Все же люди. Но нет, надо сразу сначала снимать на телефон, провоцировать людей. Всем хочется быстро, но, с другой стороны, люди же видят, что происходит, — что не сидит он, чай не пьёт, никуда не уходит, он сидит работает!

Работают на износ доктора. А когда такие вещи начинаются… Это вообще не улучшает настроение врачей и сестёр. Мы не можем ни стены раздвинуть, чтобы лишние койки [поставить] <…> И даже если бы нам разрешили штатное расписание расширить — а у нас и так недобор, — никто не идёт. Люди (врачи. — Прим. ред.) идут в частные клиники, и дело даже не в зарплате. Люди (пациенты. — Прим. ред.) туда идут, деньги платят и ведут себя по-другому. А здесь они считают, что можно пнуть дверь, открыть, можно врача оскорбить; считают для себя возможным здесь хамить. Поэтому работать-то некому. Вы бы его (Дениса Анатольевича. — Прим. ред.) видели утром. Я заподозрила, что он заболел — он зелёного цвета был», — ответила на обвинения пациентов Лариса Федина.

