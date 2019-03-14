«Доктор был зелёного цвета»: пациенты просидели 5 часов в очереди к врачу и сняли его на видео

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По словам главврача больницы
Скорая помощь отвезла сибирячку с высоким давлением в больницу
Инцидент случился ещё 11 марта. Как описывает сибирячка Ольга Шипшина, у её 59-летней матери Галины Рыкуновой уже две недели зашкаливает давление, поднимаясь до отметки 200. Сначала она попала на приём к терапевту поликлиники
«К 19:15 приезжаем уже на скорой в больницу — и мы там сидим 5 часов! Непонятно, по какой причине главврач не выставила ещё хотя бы двух врачей приёмного [отделения, был] только один врач. Как мне объяснила заместитель главврача [на следующий день] — она сказала, что это согласно штатному расписанию.
Я говорю: "Всё понятно, но это же больница, есть же внештатное расписание, когда форс-мажорная ситуация?". По пять часов сидят люди больные, которые по скорой [здесь оказались]!»
— возмутилась дочь пациентки Ольга Шипшина.
На шестой час ожидания Галину Рыкунову пригласили в кабинет дежурного врача, но, по словам дочери, доктор, вместо того чтобы начать приём, начал утверждать, что ему на мобильный телефон звонили родственники пациента и угрожали. Он спросил, были ли звонившие родственниками Галины Рыкуновой.
«Время — начало первого ночи уже, 00:30... И он её обвиняет в том, что её родственники звонили ему на сотовый с угрозами <…> Я на него смотрю и говорю: "Я вас вообще в первый раз вижу, я никому не звонила, вы о чём! Мы здесь сидим 5 часов — и к нам какие-то претензии предъявляете, вообще на каком основании такое говорите?". Он начинает оправдываться, потому что больше некому, что ваша мама только одна с давлением, а родственница как раз угрожала, что кто-то с давлением сидит долго», — объяснила дочь пациентки.
Она стала снимать врача на телефон и возмущаться во время приёма — врачу же в этот момент позвонили на мобильный. Ольга Шипшина заверила, что слышала, как доктора просили кого-то принять, но он быстро прекратил разговор и попросил его не снимать.
Фрагмент приёма у дежурного врача больницы
Врач не стал госпитализировать пациентку, несмотря на её плохое самочувствие, но предложил ей лекарство для снижения давления и обратиться к терапевту. В ответ Ольга Шипшина пожаловалась на врача горбольницы
Как объяснила корреспонденту НГС главный врач больницы
Скорая помощь привезла в тот день очень много новосибирцев с разными патологиями — от сердечно-сосудистых до пневмоний, и каждому человеку нужно было сделать анализы.
«Я эту ситуацию описала в минздрав сразу же, но такой наплыв никто не может выдержать. Все же люди. Уже работать некому из-за этих жалоб, если честно. Можно же зайти: "Доктор, посмотрите пожалуйста, маму — в первую очередь", — можно же так сделать? Все же люди. Но нет, надо сразу сначала снимать на телефон, провоцировать людей. Всем хочется быстро, но, с другой стороны, люди же видят, что происходит, — что не сидит он, чай не пьёт, никуда не уходит, он сидит работает!
Работают на износ доктора. А когда такие вещи начинаются… Это вообще не улучшает настроение врачей и сестёр. Мы не можем ни стены раздвинуть, чтобы лишние койки [поставить] <…> И даже если бы нам разрешили штатное расписание расширить — а у нас и так недобор, — никто не идёт.
Люди (врачи. — Прим. ред.) идут в частные клиники, и дело даже не в зарплате. Люди (пациенты. — Прим. ред.) туда идут, деньги платят и ведут себя по-другому. А здесь они считают, что можно пнуть дверь, открыть, можно врача оскорбить; считают для себя возможным здесь хамить. Поэтому работать-то некому. Вы бы его (Дениса Анатольевича. — Прим. ред.) видели утром. Я заподозрила, что он заболел — он зелёного цвета был», — ответила на обвинения пациентов Лариса Федина.
Что касается госпитализации пациентов с высоким давлением, руководитель больницы отметила, что врачи дают им препараты для снижения давления, записывают кардиограммы, берут анализы, — и они, соответственно, не лежат в переполненных палатах или коридоре. Однако, как заверила Ольга Шипшина, врачи во время 5-часового ожидания эти процедуры не сделали.
В пресс-службе министерства здравоохранения НГС сегодня сообщили, что пока не получали жалобу от Галины Рыкуновой или её родственников, но заверили, что будут готовы разобраться в конфликтной ситуации. Лариса Федина же посоветовала пациентам в подобных, особенно конфликтных, случаях звонить дежурному администратору и таким образом оперативно решать проблемы.
Ранее возмущённая пациентка новосибирской поликлиники
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Мария Морсина
Коллаж — фото Александра Ощепкова, скриншот видео Ольги Шипшиной
Видео Ольги Шипшиной
Видеосъемка незаконна, врач не давал на нее разрешение и тем более на публикацию в интернете