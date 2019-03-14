После авиакатастрофы в Эфиопии Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX над Россией

Распоряжение федерального ведомства будет действовать до особых указаний

Boeing 737 MAX в России эксплуатировался только авиакомпанией S7
Boeing 737 MAX в России эксплуатировался только авиакомпанией S7


Перелеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве РФ запрещены до особых указаний — об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.


— Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены, — цитирует агентство Нерадько.


Днем ранее полеты Boeing 737 MAX стали отменять частные авиакомпании: так, в России временный запрет ввели в S7 Airlines, связав свое решение с недавней авиакатастрофой в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.


«S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 00:01 часов 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолёта Ethiopian Airlines. Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием», — заявили в пресс-службе группы компаний S7.


Авиакатастрофа в Эфиопии произошла 10 марта: самолет разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — молодая пара путешественников из Ростовской области и парашютист из Твери.


Супруги Поляковы любили путешествовать, в Эфиопию они летели в отпуск
Супруги Поляковы любили путешествовать, в Эфиопию они летели в отпуск
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