После авиакатастрофы в Эфиопии Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX над Россией

Boeing 737 MAX в России эксплуатировался только авиакомпанией S7





Перелеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве РФ запрещены до особых указаний — об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.







— Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены, — цитирует агентство Нерадько.







Днем ранее полеты Boeing 737 MAX стали отменять частные авиакомпании: так, в России временный запрет ввели в S7 Airlines, связав свое решение с недавней авиакатастрофой в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.







«S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 00:01 часов 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолёта Ethiopian Airlines. Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием», — заявили в пресс-службе группы компаний S7.







Авиакатастрофа в Эфиопии произошла 10 марта: самолет разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — молодая пара путешественников из Ростовской области и парашютист из Твери.





