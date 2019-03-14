Улицу рядом с оперным театром перегородили из-за просевшего асфальта

После зимы асфальт просел на двух улицах в центре Новосибирска

Дороги будет ремонтировать филиал «Тепловые сети»
Дороги будет ремонтировать филиал «Тепловые сети»


Коммунальщики сузили улицу Мичурина и проспект Димитрова на 5 метров, чтобы отремонтировать на них просевший асфальт.


Информацию о дорожных работах сегодня сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


«С 14 марта ограничивается движение транспорта на участках Мичурина и проспект Димитрова. Проезжая часть улицы Мичурина в районе дома № 4 будет сужена на 5 метров, проспекта Димитрова — в районе дома № 5, на 5 метров», — сообщили в пресс-службе мэрии.


Завершить ремонт дороги планируется 22 марта. Ремонт асфальта проводит филиал «Тепловые сети».


Схема сужения дорог
Схема сужения дорог


Накануне на улице Семьи Шамшиных в районе домов № 52 и 56 также сузили проезжую часть из-за просевшего асфальта. Завершить ремонт дороги планируют к 22 марта. 

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