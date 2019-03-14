Улицу рядом с оперным театром перегородили из-за просевшего асфальта
После зимы асфальт просел на двух улицах в центре Новосибирска
Коммунальщики сузили улицу Мичурина и проспект Димитрова на 5 метров, чтобы отремонтировать на них просевший асфальт.
Информацию о дорожных работах сегодня сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«С 14 марта ограничивается движение транспорта на участках Мичурина и проспект Димитрова. Проезжая часть улицы Мичурина в районе дома
Завершить ремонт дороги планируется 22 марта. Ремонт асфальта проводит филиал «Тепловые сети».
Накануне на улице Семьи Шамшиных в районе домов
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот справочника 2GIS (2)