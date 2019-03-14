Хоккейная «Сибирь» подписала новый контракт со своим лучшим бомбардиром

Игрок заработал за сезон 31 очко — это лучший результат в команде

Дмитрий Саюстов выступает в «Сибири» под номером 8





Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил о продлении контракта с самым результативным игроком — в команде остаётся 31-летний Дмитрий Саюстов.





«Лучший бомбардир "Сибири" минувшего сезона Дмитрий Саюстов остаётся с нами! Контракт рассчитан ещё на 2 сезона!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.





В сезоне 2018/2019 Дмитрий Саюстов провёл за «Сибирь» 54 игры, за это время он заработал 31 очко, забросив 12 шайб и сделав 19 результативных передач — это лучший результат в клубе.





Саюстов перешёл в «Сибирь» в сентябре 2018 года из уфимского «Салавата Юлаева».