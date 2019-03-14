В Новосибирске стартовал фестиваль крутых мультфильмов — НГС выбрал три из них

Зрители могут бесплатно увидеть их в кино и выбрать лучший — он получит приз зрительских симпатий

В Новосибирск привезли трёхдневную программу Открытого российского фестиваля анимационного кино





В кинозале «Синема» начался трёхдневный бесплатный показ 20 работ ежегодного Открытого российского фестиваля анимационного кино — он стартовал накануне в Суздале Владимирской области.





О том, что увидят зрители в «Синеме», рассказала куратор новосибирской программы фестиваля Оксана Берилло.







«Это ежегодный фестиваль, который проходит в Суздале уже в 24-й раз. Наверное, это лучший фестиваль анимации на территории нашей страны. В Суздале он открылся вчера. <…> Короткие мультики практически ведь не доходят до зрителя. Такие фестивали — зачастую единственная возможность показать на большом экране свежую, иногда необычную анимацию, новые тренды и т. д. <…> В регионы, в том числе и в Новосибирск, отдали часть фестивальной программы. Мы будем голосовать за лучший мультик на вкус публики, которая придёт на показы. <…> Мы участвуем в фестивале таким образом впервые. Раньше один раз показывали конкурсную программу, но уже после фестиваля. Это было в 2015 году», — сообщила корреспонденту НГС Оксана Берилло.











Главное требование Суздальского фестиваля к работам: мультфильм должен быть новым и не демонстрироваться на других фестивалях. Профессионализм авторов не имеет значения, но жюри, как заметила Берилло, предварительно отобрало для конкурсной программы лучшие работы.











Часовую подборку фестивальных мультфильмов уже представили в кинозале «Синема» сегодня в 13:00, а также покажут днём в пятницу и субботу. Вход бесплатный.











В новосибирской студии «Жажа» регулярно создают мультфильмы, которые получают награды на различных российских и международных фестивалях анимационного кино.