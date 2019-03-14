В Омске поймали лжетеррориста, который устроил массовую эвакуацию в «Сан Сити»
После сообщения о бомбе из бизнес-центра вывели несколько сотен человек
Полиция нашла и задержала подозреваемого в ложном сообщении о бомбе в бизнес-центре «Сан Сити» — им оказался 33-летний житель Омска.
По данным издания NGS55.RU, в бизнес-центр с сообщением о бомбе звонил 33-летний житель Омска.
В пресс-службе управления МВД по Омской области корреспонденту НГС сообщили, что не комментируют ситуацию, так как материалы дела уже отправлены в Новосибирск.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пообещали дать комментарий позднее.
В среду, 13 марта, из бизнес-центра «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска вывели всех посетителей и сотрудников — эвакуацию начали после сообщения о заложенной в здании бомбе.
«В полицию поступило сообщение о том, что в бизнес-центре обнаружен бесхозный предмет. Сотрудники полиции выехали на место, также приехали кинологи с собаками. Были проведены проверочные мероприятия. Никаких опасных предметов, угрожающих здоровью граждан, обнаружено не было», — прокомментировали эвакуацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В середине февраля в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Аура» — по громкой связи объявили, что посетители должны выйти. Толпа покупателей отправилась на улицу. Тогда в ТЦ тоже поступило сообщение о заложенной в здании бомбе.
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Александр Сильченко, Виктор Старцев
Фото Густаво Зырянова